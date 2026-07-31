Se sigue moviendo la puja por los puestos para magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) y los distintos partidos políticos empiezan a sondear a quienes los podrían representar.

En el Centro Democrático otro de los posibles magistrados a esa corporación sería Édgar Barraza, quien actualmente es el director jurídico de esa colectividad.

Barraza integró el equipo jurídico que defendió al expresidente Álvaro Uribe cuando fue condenado, por lo que entraría a competir para llegar a ese cargo en el CNE con el respaldo de la colectividad.

Es abogado especialista y magister en Derecho Administrativo con experiencia en derecho público, derecho electoral y estrategia jurídica en asuntos políticos e institucionales.

Asimismo, se ha conocido que otro de los nombres que suena en la colectividad es el del exsenador y exembajador de Colombia en los Emiratos Árabes Unidos, Jaime Amín.