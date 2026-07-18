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Estos son los opcionados para llegar al Consejo Nacional Electoral: los nombres que estudian los partidos

SEMANA conoció que varios partidos examinan las hojas de vida de los reemplazos.

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Redacción Confidenciales
18 de julio de 2026 a las 1:55 a. m.
Las colectividades revisan las hojas de vida de los aspirantes que buscarán integrar el nuevo Consejo Nacional Electoral.
Las colectividades revisan las hojas de vida de los aspirantes que buscarán integrar el nuevo Consejo Nacional Electoral. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

Habrá cambio de magistrados en el Consejo Nacional Electoral. SEMANA conoció que varios partidos examinan las hojas de vida de los reemplazos. El Centro Democrático, por ejemplo, postulará a Amalia Delgado, excandidata al Senado, y al exsenador Jaime Amín. El Partido Conservador contempla los nombres del senador Germán Blanco, el representante Juan Carlos Wills (formó parte de la Comisión de Acusación de la Cámara) y Luis Antonio Parra, hoy asesor del CNE.

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El Partido Liberal tiene las hojas de vida de Alejandro Vega, Daniel Pinzón y Juan Antonio Nieto. Cambio Radical contempla el nombre de la representante Carolina Arbeláez. La U, el de Luis Alberto Tamayo. Y el Pacto Histórico tiene las hojas de vida de Reinaldo Dussán, hermano del presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, y Alirio Uribe, el representante que radicó un auto absolviendo a Petro en la investigación por la financiación de su campaña.