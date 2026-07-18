Estos son los opcionados para llegar al Consejo Nacional Electoral: los nombres que estudian los partidos

Habrá cambio de magistrados en el Consejo Nacional Electoral. SEMANA conoció que varios partidos examinan las hojas de vida de los reemplazos. El Centro Democrático, por ejemplo, postulará a Amalia Delgado, excandidata al Senado, y al exsenador Jaime Amín. El Partido Conservador contempla los nombres del senador Germán Blanco, el representante Juan Carlos Wills (formó parte de la Comisión de Acusación de la Cámara) y Luis Antonio Parra, hoy asesor del CNE.

“Nos acaban de robar”: estalla polémica en audiencia del CNE sobre entrega de credenciales de comunidades afro

El Partido Liberal tiene las hojas de vida de Alejandro Vega, Daniel Pinzón y Juan Antonio Nieto. Cambio Radical contempla el nombre de la representante Carolina Arbeláez. La U, el de Luis Alberto Tamayo. Y el Pacto Histórico tiene las hojas de vida de Reinaldo Dussán, hermano del presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, y Alirio Uribe, el representante que radicó un auto absolviendo a Petro en la investigación por la financiación de su campaña.