Gustavo Petro arremete contra nombramientos de Ana María Vesga, como ministra de Salud, y de Indalecio Dangond en Agricultura: “ya saben lo que va a pasar”

El presidente Gustavo Petro lanzó nuevas críticas contra dos de los nombramientos anunciados por el presidente electo, Abelardo de la Espriella, para integrar su gabinete ministerial. A través de su cuenta en X, el mandatario cuestionó las designaciones de Ana María Vesga como ministra de Salud y del nuevo ministro de Agricultura.

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Sobre la cartera de Salud, Petro aseguró que el próximo Gobierno “entrega la salud a los dueños de las EPS”, en referencia a Vesga. Según el jefe de Estado, la nueva administración buscará mantener el modelo de aseguramiento privado con recursos públicos.

“Ya saben lo que va a pasar: sostendrán las EPS privadas con el dinero de los colombianos y colombianas, un regreso a la nada y al desmantelamiento del derecho a la salud”, escribió el mandatario.

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En un segundo mensaje, el presidente también cuestionó el nombramiento del ministro de Agricultura. Sin mencionar su nombre, afirmó: “Mientras nombran como ministro de Agricultura al que le entregó subsidios al hijo de Lafourie y Cabal, le quitan la protección al campesinado para producir alimentos para los colombianos en pleno crecimiento de la megasequía”.

Petro cerró ese mensaje con una advertencia similar a la utilizada en su publicación sobre Salud: “Ya saben lo que va a pasar”.

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El presidente, Gustavo Petro, el 29 de septiembre de 2025 en la Casa de Nariño, en Bogotá Foto: Andrea Puentes - Presidencia de la República

Los pronunciamientos se producen en medio de la conformación del gabinete del presidente electo, quien en los últimos días ha venido anunciando los funcionarios que asumirán las principales carteras a partir del próximo 7 de agosto.

Mientras Petro defendió durante su mandato una reforma estructural al sistema de salud y políticas de apoyo al campesinado, el equipo de De la Espriella ha planteado revisar varias de esas iniciativas y adoptar un enfoque distinto en ambas áreas.