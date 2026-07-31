Gustavo Petro arremete contra nombramientos de Ana María Vesga, como ministra de Salud, y de Indalecio Dangond en Agricultura: “ya saben lo que va a pasar”

El presidente Gustavo Petro lanzó nuevas críticas contra dos de los nombramientos anunciados por el presidente electo, Abelardo de la Espriella, para integrar su gabinete ministerial. A través de su cuenta en X, el mandatario cuestionó las designaciones de Ana María Vesga como ministra de Salud y del nuevo ministro de Agricultura.
La salud se entrega en el próximo gobierno a los dueños de las EPS.— Gustavo Petro (@petrogustavo) July 31, 2026
Ya saben lo que va a pasar: sostendrán las EPS privadas con el dinero de los colombianos y colombianas, un regreso a la nada y al desmantelamiento del derecho a la salud https://t.co/O49IhcWuhA
Sobre la cartera de Salud, Petro aseguró que el próximo Gobierno “entrega la salud a los dueños de las EPS”, en referencia a Vesga. Según el jefe de Estado, la nueva administración buscará mantener el modelo de aseguramiento privado con recursos públicos.
“Ya saben lo que va a pasar: sostendrán las EPS privadas con el dinero de los colombianos y colombianas, un regreso a la nada y al desmantelamiento del derecho a la salud”, escribió el mandatario.
Mientras nombran como ministro de agricultura al que le entregó subsidios al hijo de Lafourie y Cabal, le quitan la protección la campesinado para producir alimentos para los colombianos en pleno crecimiento de la.megasequía— Gustavo Petro (@petrogustavo) July 31, 2026
Ya saben lo que va a pasar pic.twitter.com/7QMOx0mig9
En un segundo mensaje, el presidente también cuestionó el nombramiento del ministro de Agricultura. Sin mencionar su nombre, afirmó: “Mientras nombran como ministro de Agricultura al que le entregó subsidios al hijo de Lafourie y Cabal, le quitan la protección al campesinado para producir alimentos para los colombianos en pleno crecimiento de la megasequía”.
Petro cerró ese mensaje con una advertencia similar a la utilizada en su publicación sobre Salud: “Ya saben lo que va a pasar”.
Los pronunciamientos se producen en medio de la conformación del gabinete del presidente electo, quien en los últimos días ha venido anunciando los funcionarios que asumirán las principales carteras a partir del próximo 7 de agosto.
Mientras Petro defendió durante su mandato una reforma estructural al sistema de salud y políticas de apoyo al campesinado, el equipo de De la Espriella ha planteado revisar varias de esas iniciativas y adoptar un enfoque distinto en ambas áreas.