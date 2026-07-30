Gustavo Petro arremetió contra el Consejo de Estado tras frenar el traslado de recursos a la UNGRD: “Quieren robar”

El presidente Gustavo Petro se pronunció en las últimas horas sobre la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente dos apartes del Decreto 802 del 23 de julio de 2026. La medida judicial detuvo, de manera temporal, algunos de los mecanismos establecidos por el Gobierno para trasladar recursos del Presupuesto General de la Nación a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con el propósito de atender la declaratoria de desastre nacional ocasionada por el fenómeno de El Niño.

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El Consejo de Estado explicó que la suspensión obedece a posibles inconsistencias jurídicas en el decreto. Según el alto tribunal, uno de los artículos y uno de sus incisos permitían al Ministerio de Hacienda modificar partidas del Presupuesto General sin contar con una autorización previa mediante una ley.

“Ya un magistrado del Consejo de Estado salvó el fondo que dirigía Angie en el Fondo de Adaptación, una partida destinada a atender los inviernos y que varios políticos caribeños quieren robar. Pero lo que viene no es lluvia, sino muchísimo sol”, señaló el mandatario a través de su cuenta oficial en la red social X.

Ya un magistrado del consejo de estado salvó el fondo que conducía Angie en el Fondo de Adaptación en una partida pensada para los inviernos y que varios políticos caribeños quieren robar.



Pero lo que viene no es lluvia sino muchísimo sol.



Se trataba era de frenar las acciones… — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 30, 2026

Según el presidente Petro, la decisión buscaba frenar las acciones de su Gobierno para “mitigar la megasequía que vendrá a Colombia en diciembre”. Señaló que las medidas priorizaban el suministro de agua potable para Sucre y la región Caribe, un subsidio de un billón de pesos para fertilizantes y la instalación de paneles solares para garantizar el servicio de energía durante la temporada seca.

“Dice la demandante: ‘Salvamos los recursos’. Qué hipocresía. Ya el exministro de Justicia de Duque ayuda en la demanda contra mí y, de paso, se venga porque no voté por él para ser procurador durante el gobierno de Duque; prefirieron a la candidata del clan Char”, agregó el jefe de Estado en su publicación.

Petro le responde al Consejo de Estado. Foto: Montaje El País

Además, el presidente agregó que la acción jurídica y mediática tuvo resultados positivos, pero advirtió que dejó una situación que “se puede agravar” si la persona que asuma la Presidencia el próximo 7 de agosto, es decir, Abelardo De La Espriella, no adopta las medidas contempladas en el decreto.

“Lo que viene es mucho sol y calor. Serán tres o cuatro meses de intensa sequía a partir de diciembre, que podrían provocar muerte y hambre si se pierde tiempo. Lo que han hecho Wilson Ruiz Orejuela y el magistrado del Consejo de Estado que desfinanció el decreto de emergencia es, precisamente, perder el tiempo”, expresó el mandatario.

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También agregó: “Espero que, apenas se posesione el próximo Gobierno, se financie nuevamente el decreto, porque la Ley de Desastres sí lo permite. Si el decreto no se financia a tiempo, ya no solo se perderá tiempo, sino también vidas, y entre más tiempo se pierda, muchísimas más vidas se perderán”.

Finalmente, Petro afirmó que su salida del Gobierno es más difícil tras esta decisión, aunque aseguró que su administración cumplió con “la palabra”. Además, sostuvo que el decreto suspendido estaba orientado a proteger la vida y cuestionó que, a su juicio, haya sido desfinanciado.