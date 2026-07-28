¿Cómo salvar una lengua de suegra seca? Trucos infalibles para revivir esta planta en poco tiempo

La lengua de suegra es una de las plantas más populares para decorar los hogares debido a su resistencia, apariencia elegante y los pocos cuidados que requiere para mantenerse en buen estado.

A diferencia de otras especies de interior, puede adaptarse a espacios con abundante luz indirecta e incluso a zonas con poca iluminación, aunque su crecimiento suele ser más favorable cuando recibe una buena cantidad de claridad.

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Sin embargo, pese a su fama de ser una planta resistente, también puede deteriorarse cuando las condiciones de cultivo no son las adecuadas. Hojas secas, blandas, amarillentas o con manchas son algunas de las señales que alertan a quienes tienen una en casa. Aunque estos cambios pueden generar preocupación, en muchos casos es posible recuperarla si se identifica a tiempo la causa del problema.

De acuerdo con Verdecora, factores como un riego inadecuado, la exposición prolongada al sol directo o los cambios repentinos de temperatura pueden afectar la salud de la planta y provocar que sus hojas pierdan firmeza, se sequen o cambien de color.

El primer paso para intentar recuperar una lengua de suegra afectada es revisar el estado general de la planta y determinar qué partes aún conservan buena salud. Si presenta hojas arrugadas, blandas o con zonas marrones, es importante identificar si el daño se concentra en algunas áreas o si ha comprometido toda la especie.

Las raíces son una parte fundamental para determinar la salud de la planta. Foto: Getty Images

También es fundamental revisar las raíces, dado que estas pueden revelar la causa del deterioro. Para hacerlo, se puede retirar la planta de la maceta con cuidado y observar su estado. Las raíces saludables suelen ser firmes y de aspecto normal, mientras que las dañadas por exceso de humedad pueden verse oscuras, blandas o incluso desprender un olor desagradable.

En caso de encontrar raíces afectadas, lo recomendable es eliminar las partes deterioradas con una herramienta limpia y trasladar la planta a una maceta con sustrato nuevo y un sistema de drenaje adecuado. Esto permitirá evitar la acumulación de agua y favorecer su recuperación.

Cuando se encuentran raíces deterioradas, es necesario retirar las partes afectadas. Foto: Getty Images

Aunque la lengua de suegra soporta ambientes cálidos, necesita mantenerse en lugares con temperaturas estables, especialmente durante los meses más fríos. Otro aspecto clave es el riego: al pertenecer al grupo de las suculentas, almacena agua en sus hojas y no requiere humedad constante. Por ello, debe regarse únicamente cuando la tierra esté completamente seca.

Asimismo, para mantenerla saludable y reducir el riesgo de que vuelva a deteriorarse, es importante elegir una maceta con buen drenaje y utilizar un sustrato diseñado para cactus y plantas crasas.