Es muy común encontrar en las casas una planta de hojas alargadas y resistentes conocida popularmente como lengua de suegra, aunque muchos la eligen por su belleza y porque requiere pocos cuidados, esta especie —llamada científicamente sansevieria— esconde un trasfondo espiritual y práctico que puede transformar la energía de la vivienda.

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Un purificador natural de ambiente

Uno de los mayores aportes de esta planta no se ve a simple vista. Funciona como un filtro biológico, ya que tiene la capacidad de limpiar el aire que se respira al absorber sustancias nocivas (toxinas) que suelen acumularse en espacios cerrados. Al integrar una sansevieria, no solo decoras, sino que generas un entorno más saludable para la familia.

La sansevieria es una de las plantas más valoradas por sus beneficios para el ambiente y la energía del hogar. Foto: Getty Images

Símbolo de prosperidad y avance personal

Para disciplinas como el Feng Shui (un sistema que busca organizar los espacios para mejorar la calidad de vida), la lengua de suegra es un imán de buena fortuna y dinero.

Un detalle ocurre cuando la planta florece, este evento no es casual: se interpreta como una señal de que se esta atravesando un momento de evolución espiritual o que los proyectos en la vida están por avanzar de forma muy positiva. En resumen, es un amuleto que representa la abundancia en todas sus formas.

Un escudo contra las energías negativas

Por su forma puntiaguda y su estructura firme, se considera que esta planta actúa como una barrera protectora.

Además de resistente, la lengua de suegra es vista como un símbolo de abundancia y equilibrio. Foto: Getty Images/iStockphoto

Se dice que es capaz de:

Bloquear el “mal de ojo” y las influencias externas no deseadas.

Neutralizar vibraciones densas, transformando lo negativo en energía equilibrada.

Aportar una sensación de estabilidad gracias a su aspecto compacto y fuerte.

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¿Dónde colocarla para aprovechar su poder?

Para que sus beneficios se sientan realmente, no basta con tenerla en cualquier rincón. La ubicación es la clave para mantener la armonía. Según las recomendaciones de expertos en este tipo de energía, los mejores lugares son: