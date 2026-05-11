China enciende la turbina eólica marina más grande del mundo y confirma importante hallazgo

China ha dado lo que sería un paso determinante en la carrera por las energías limpias al poner en marcha cerca de la provincia de Hainan la turbina eólica marina más imponente que existe hasta la fecha.

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Con una altura de 242 metros, este coloso también destaca por su capacidad para resistir condiciones extremas en el mar, soportando ráfagas de viento de casi 80 metros por segundo.

Potencia colosal para miles de hogares

Lo que realmente separa a esta máquina de sus predecesoras es su potencia de 20 megavatios. Para entenderlo de forma sencilla: un solo giro de sus aspas, que son más grandes que dos campos de fútbol juntos, contribuye a generar la electricidad necesaria para alimentar a unas 96.000 viviendas en un año.

Esta capacidad haría que se necesiten menos molinos para obtener la misma cantidad de energía, lo que ayuda a que el impacto visual y el uso del espacio en el océano sean mucho menores, sin embargo, su enorme escala ha revelado un fenómeno que ha sorprendido a la comunidad científica.

El descubrimiento: un “creador” de climas locales

Al encender esta turbina, los investigadores han confirmado que su presencia afecta directamente al microclima de la zona. El término “microclima” se refiere a las condiciones climáticas específicas (como la temperatura o la humedad) de un área muy pequeña y localizada.

Con 242 metros de altura, la turbina china resiste ráfagas que pocas estructuras pueden aguantar. Foto: Mingyang Smart Energy

En este caso, se ha observado que el movimiento y la magnitud de la estructura alteran las corrientes de aire y cómo se distribuye el calor en su entorno inmediato. Aunque es normal que los parques eólicos influyan algo en el aire, el tamaño sin precedentes de esta turbina ha hecho que estos cambios sean mucho más notables y perceptibles a nivel regional.

El reto de proteger la naturaleza

Este hallazgo ha abierto un nuevo campo de estudio para los expertos en medioambiente. Ahora, el objetivo es entender si estos cambios en el aire y la temperatura podrían confundir a las aves en sus rutas migratorias o afectar la vida de las especies que habitan bajo el agua.

El impacto del nuevo molino marino sobre las aves ya genera preocupación ambiental. Foto: Getty Images

El éxito de este proyecto no solo se medirá por cuánta luz produzca, sino por la capacidad de los técnicos para ajustar la tecnología y asegurar que este gigante conviva en armonía con los ecosistemas costeros.