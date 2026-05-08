Cuatro especies de aves reflejan el impacto de la pérdida de hábitats en Colombia

En el marco del Día Mundial de las Aves Migratorias, Greenpeace Colombia hizo un llamado a reforzar las acciones de conservación de aves y sus hábitats en el país, al advertir que la deforestación, la fragmentación de ecosistemas y la presión humana continúan afectando a numerosas especies.

La organización recordó que Colombia es uno de los países con mayor diversidad de aves en el planeta y señaló que su protección resulta fundamental para mantener el equilibrio ambiental. Desde los bosques tropicales hasta las cumbres andinas, diferentes especies cumplen funciones esenciales dentro de los ecosistemas.

Entre ellas se encuentra el cóndor de los Andes (Vultur gryphus), considerada el ave voladora terrestre más grande del mundo, con más de tres metros de envergadura. Su papel como carroñero contribuye a evitar la propagación de enfermedades y a conservar el equilibrio natural. Sin embargo, su lenta reproducción, con una cría cada dos o tres años, ha incidido en que actualmente esté clasificada como Casi Amenazada.

Otra de las especies mencionadas es la tángara multicolor (Chlorochrysa nitidissima), ave endémica de los Andes colombianos que ha perdido gran parte de su hábitat debido a la deforestación. La especie, también catalogada como casi amenazada, participa en el control de insectos y refleja la fragilidad de los bosques de montaña.

Greenpeace Colombia también destacó el papel del águila harpía (Harpia harpyja), clasificada como vulnerable por la pérdida de hábitat y la caza. Su presencia es considerada un indicador de la salud de los bosques tropicales.

A la lista se suma la guacamaya bandera (Ara macao), reconocida por su función en la dispersión de semillas y la regeneración forestal, aunque enfrenta amenazas derivadas de la deforestación y el tráfico ilegal.

La organización señaló que la protección de estas especies es una estrategia necesaria para fortalecer la resiliencia de los ecosistemas frente al cambio climático y reiteró la importancia de conservar los bosques y frenar la pérdida de hábitats naturales.