Decisiones de Kast en Chile desatan reacción de Petro y discurso electoral de Bolívar

Un video del nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast, en el que anuncia el retiro de algunos decretos ambientales que regían en el país austral, generó reacciones de rechazo del presidente Gustavo Petro y del exdirector del DPS, Gustavo Bolívar.

En el video, Kast dice que la mejor política pública busca el pleno empleo, siempre respetando el medioambiente, pero advierte que planea hacer cambios “para que Chile vuelva a ser un país confiable”.

En total, retiró 43 decretos ambientales impulsados por el gobierno anterior de Gabriel Boric.

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Ante este anuncio, Petro aseguró que no puede decirle nada al pueblo chileno, pues le está prohibido. No obstante, afirmó que es “más importante la vida que el oro” y que “el que deja reinar la codicia en su corazón pierde la vida”.

El mandatario colombiano emitió su opinión, como de costumbre, en su cuenta de X, publicación que fue republicada por Bolívar, quien aprovechó para secundar el mensaje de Petro, así como para hacer política proselitista.

Aseguró que si el Pacto Histórico no tiene la fuerza para ganar las elecciones en primera vuelta, al país volvería a la minería en Santurbán, al fracking, a las termoeléctricas de carbón y al desvío de ríos para sacar minerales. “No lo permitamos, por favor. Cada uno a buscar 2 votos más”, remató.