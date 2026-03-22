Gustavo Bolívar revela lo que dijo Petro cuando le habló de meter en la cárcel a Uribe y advierte que quieren llevar preso al presidente

Gustavo Bolívar no dudó y salió en defensa del presidente Gustavo Petro después de una polémica declaración de Abelardo de la Espriella, quien aseguró que el próximo inquilino de la Casa de Nariño debe llevar al actual jefe de Estado ante las autoridades.

Fuerte choque entre Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella: “El que no la debe no la teme”

El pronunciamiento del abogado se da en medio de la supuesta investigación que se adelanta contra el mandatario en Estados Unidos.

“Quien aspire a la Presidencia de Colombia debe comprometerse a hacer responder al presidente Petro y a todos sus cómplices por sus delitos“, dijo.

Ante esto, Bolívar respondió en su cuenta de X y advirtió que si la ultraderecha llega al poder, se encargará de llevar al presidente a la cárcel.

"Ya lo están prometiendo. Son expertos en montar pruebas falsas y pagar testigos. Por estos delitos esta condenado el abogado de Uribe“, comentó.

En su publicación, el exsenador reveló una anécdota de cuando él le propuso al jefe de Estado enviar a la cárcel a Álvaro Uribe. “Miren la diferencia, un día en Medellín hablé de meter preso a Uribe y Petro me dijo que su gobierno no iba a perseguir a la derecha“, contó.

Hoy en día, según él, se evidencia que Petro cumplió con esto que dijo, por lo que cuestionó duramente que en estos momentos estén pensando en llevarlo ante la justicia.

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"Ahora viene el más inmoral, el que más rabo de paja tiene, a prometer cárcel para nuestro presidente“, señaló.

Por último, Bolívar afirmó que este debería ser otro motivo más para intentar “redoblar esfuerzos” y hacer que Iván Cepeda, que es el candidato del petrismo, gane las elecciones en primera vuelta el próximo 31 de mayo.

Abelardo de la Espriella. Foto: Juan Carlos Sierra-Semana

"Esta gente llega a incendiar el país“, advirtió.

De esta forma, el exdirector del Departamento de Prosperidad Social volvió a salir en defensa del presidente y dejó en evidencia que es uno de sus principales alfiles.