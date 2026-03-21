Política

Abelardo de la Espriella dice que como presidente llevará a Petro ante las autoridades: “Para que pagues, como Maduro”

El abogado le respondió al jefe de Estado y le lanzó un duro dardo al acusarlo de ser socio del narcoterrorismo.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
21 de marzo de 2026, 9:27 a. m.
De izquierda a derecha: Abelardo De La Espriella y Gustavo Petro.
De izquierda a derecha: Abelardo De La Espriella y Gustavo Petro. Foto: SEMANA y AFP, respectivamente.

Abelardo de la Espriella no dudó en responderle al presidente Gustavo Petro después de que este lo cuestionara por asegurar que el próximo presidente lo debería llevar a la justicia, esto en medio de las supuestas investigaciones que se están haciendo en su contra en Estados Unidos.

Petro arremete contra Abelardo de la Espriella y dice quiénes están detrás de su investigación en EE. UU.: “Me ataca y calumnia”

A través de su cuenta de X, el candidato presidencial le aseguró al jefe de Estado que supuestamente compró a la Comisión de Acusaciones y esto le ha ayudado, según él, a que no tenga que responder por sus actuaciones.

“A pesar de que eres un corrupto de marca mayor, te financiaste ilegalmente para llegar a la Presidencia y eres un vicioso irredimible que interviene en política todo el tiempo, nada te pasa“, escribió.

Por lo mismo, el abogado le advirtió al máximo mandatario que esta conducta no la va a poder tener con las autoridades norteamericanas, haciendo referencia a la supuesta investigación que adelantan fiscales de ese país.

Política

“¿A dónde están los instigadores?”: Álvaro Uribe tras conocer que la Segunda Marquetalia ordenó el asesinato de Miguel Uribe Turbay

Confidenciales

Álvaro Uribe reacciona a la revelación de SEMANA sobre los autores intelectuales del magnicidio de Miguel Uribe Turbay; esto dijo

Política

Petro arremete contra Abelardo de la Espriella y dice quiénes están detrás de su investigación en EE. UU.: “Me ataca y calumnia”

Política

¿Qué harán los partidos de cara a la primera vuelta presidencial? ¿A quién apoyarán?

Política

Así se mueven las campañas presidenciales: estos son los estrategas, asesores y gastos

Política

“Estamos en una minga democrática”: María José Pizarro detalla la estrategia para ganar en primera vuelta

Política

Se cae la narrativa del fraude: así se blindó el resultado de las elecciones al Congreso

Confidenciales

Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, rivales y vecinos

Opinión

Comenzó la campaña y también la guerra sucia

Política

La derecha está dividida: así se da la puja entre Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia

De la Espriella fue más allá y aseguró que, si gana las elecciones y se convierte en el nuevo inquilino de la Casa de Nariño, se encargará de que responda por sus presuntos actos ilegales.

Como presidente tendré la dicha de entregarte personalmente para que pagues, como tu amigo Maduro, por tu sociedad criminal con el narcoterrorismo“, dijo.

Por último, recordó que el presidente tiene ciudadanía italiana y, por lo mismo, aprovechó para enviarle un mensaje en ese idioma.

Gustavo Petro rompió su silencio por investigación de fiscales estadounidenses en su contra; se pronunció en su cuenta de X

“Y ya que te gusta el italiano, aunque no lo hables ni lo entiendas, te digo: Tieniti forte, Petro, perché ti farò sentire tutto il peso della legge“. Esto quiere decir: Agárrate fuerte, Petro, porque voy a hacerte sentir todo el peso de la ley.

Hasta el momento y pese a lo que ha circulado en prestigiosos diarios como The New York Times, no se tiene confirmación oficial de una investigación en Estados Unidos en contra del mandatario colombiano.

No obstante, la agencia AP afirmó que Petro fue designado como “objetivo prioritario” por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), por lo que parece que todavía queda mucha tela por cortar en este asunto.