Gustavo Petro rompió su silencio por investigación de fiscales estadounidenses en su contra; se pronunció en su cuenta de X

El mandatario colombiano Gustavo Petro se pronunció ante la información que dio a conocer The New York Times sobre una supuesta investigación que realizan fiscales de Estados Unidos en su contra.

Lo hizo a través de su cuenta personal de X, en la que aseguró que no existe ninguna investigación en su contra por presuntos vínculos o reuniones con narcotraficantes.

“Ninguna autoridad competente ha emitido determinación o notificación formal”: Embajada de Colombia en EE. UU. sobre investigaciones a Gustavo Petro

“Como bien sabe @elespectador, en Colombia no existe una sola investigación sobre relación mía con narcotraficantes, por una sola razón: nunca en mi vida he hablado con un narcotraficante; al contrario, dediqué diez años de mi vida, y con riesgo de mi existencia y provocó el exilio de mi familia, a denunciar los vínculos entre los narcotraficantes más poderosos y los políticos en el Congreso de la República y los gobiernos locales y nacionales con estos narcos, en lo que denominó la época de la gobernanza paramilitar”, expresó el jefe de Estado.

Y agregó: “Respecto a mis campañas, siempre he dicho a gerentes que no se aceptan donaciones ni de banqueros ni de narcos. La investigación productiva e intensa sobre mi campaña presidencial no descubrieron ni un solo peso de narcotraficantes porque es mi orden y mi principio personal como líder político”.

“Así que me servirán los procesos en EE. UU. para desmontar las acusaciones de la extrema derecha colombiana, esa sí articulada hasta los tetuatabos (sic) con los narcotraficantes de Colombia”, insistió el mandatario, lanzando una pulla a la oposición.

Según advirtió The New York Times, el mandatario colombiano tendría posibles conexiones con organizaciones dedicadas al narcotráfico, situación que estaría revisando el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Además, el informe indica que, al parecer, habrían participado en las indagaciones fiscales especializados en el tráfico internacional de narcóticos, así como agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y del Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

La reacción de Uribe al informe de ‘The New York Times’ sobre Petro

Durante la administración de Donald Trump, Gustavo Petro ha recibido varios castigos, uno de ellos fue la inclusión en la lista Clinton por parte del Departamento del Tesoro de EE. UU., medida que también se trasladó a la primera dama Verónica Alcocer, a uno de sus hijos, Nicolás Petro, y al ministro del Interior, Armando Benedetti.