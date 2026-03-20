La reacción de Uribe al informe de ‘The New York Times’ sobre Petro

El expresidente Álvaro Uribe Vélez habló con El Debate, de SEMANA. En el marco de la entrevista, el exmandatario se refirió al informe del periódico The New York Times según el cual el presidente Gustavo Petro está siendo investigado por al menos dos fiscales estadounidenses.

“El presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien ha mantenido una relación volátil con el presidente Donald Trump, está siendo investigado penalmente por al menos dos fiscalías federales estadounidenses, según tres personas con conocimiento del asunto", señaló The New York Times.

“Las investigaciones, de las que no se había informado anteriormente, eran llevadas a cabo por las fiscalías estadounidenses de Manhattan y Brooklyn, y en ellas han participado fiscales especializados en narcotráfico internacional, así como agentes de la Administración para el Control de Drogas y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, dijeron estas personas”, agregó el citado medio.

Fiscales estadounidenses investigan al presidente de Colombia, Gustavo Petro, según ‘The New York Times’

De acuerdo con el diario neoyorquino, “Las pesquisas han explorado, entre otras cosas, las posibles reuniones de Petro con narcotraficantes y si su campaña presidencial solicitó donaciones a traficantes, dijeron las personas que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas a hablar de investigaciones activas. Las investigaciones, que son independientes, se encuentran en su fase inicial, y no está claro si alguna de ellas dará lugar a cargos penales”.

Vea la entrevista completa con el expresidente Àlvaro Uribe Vélez

Frente a este informe, el expresidente Álvaro Uribe Vélez dijo: “No, yo no lo conocía hoy (el informe de The New York Times), no he hecho sino hacer política. Lo que creo es que los hechos más recientes que ameritarían la investigación nacional e internacional son los de Cepeda, apoyado por el narcoterrorismo en todas las regiones de Colombia. Ahora lo que sí es claro es que el Gobierno Petro se hizo elegir violando los topes”.

“Eso está aprobado totalmente. ¿Que por qué no ha avanzado? No por falta de prueba material, sino por los problemas que tienen los procedimientos judiciales. Y que entraron dineros ilícitos, dineros prohibidos, también está probado", agregó el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

“Será la justicia la que nos tenga que decir cuál era la clase de dinero, la naturaleza de los dineros ilícitos y de los dineros que superaron ese tope. Si eran porque eran ilícitos, si eran narcotráfico, o era con contratistas corruptos etcétera, etcétera, eso lo tiene que decir la justicia”, puntualizó al respecto.

El 17 de marzo pasado, el presidente Gustavo Petro aseguró que recuperó la visa estadounidense hasta el final de su mandato, el 7 de agosto de 2026, tras los acercamientos con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

En medio de una guerra de palabras entre los mandatarios, Washington retiró la visa y aplicó sanciones económicas contra Petro y varios miembros de su familia en septiembre de 2025. Trump, incluso, amenazó con acciones militares en Colombia tras el operativo y la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, el 3 de enero de 2026.

Los países, históricamente aliados en la región, resolvieron la crisis el 3 de febrero con una reunión en la Casa Blanca, en Washington, en la que acordaron golpear conjuntamente al narcotráfico.

“Mi visa hacia EE. UU. como presidente me fue devuelta hasta el final del mandato”, dijo en X Petro, que sale de la Presidencia el 7 de agosto, sin posibilidad de reelección.

También pidió su salida de la lista negra de sanciones Ofac, usada en especial contra grandes narcos, terroristas y dictadores, que implica dificultades para tener cuentas bancarias, bloqueo de bienes en Estados Unidos y el acceso a cualquier empresa estadounidense, entre otras restricciones. “No hay razón alguna para estar allí”, añadió.

El gobierno de Trump retiró en 2025 la certificación a Colombia como aliado en la lucha antidrogas, al considerar insuficientes sus esfuerzos para combatir a los poderosos grupos narco y detener el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos.

Colombia vive un repunte de violencia y es el principal productor de cocaína en el mundo, pero Petro asegura que durante su gobierno se han hecho incautaciones récord de la droga.

Washington no incluyó a Bogotá en el llamado Escudo de las Américas, una alianza de 17 países del continente creada recientemente para enfrentar amenazas de seguridad, pero los aliados clave sostienen una fuerte cooperación militar y comercial.

Las elecciones presidenciales en Colombia se llevarán a cabo el 31 de mayo de 2026. Si ningún candidato recibe más de la mitad de los votos, se realizará una segunda vuelta entre los dos aspirantes con más votos, el 21 de junio de 2026. El ganador asumirá como presidente de Colombia el 7 de agosto de este año, para un período de cuatro años.