Jota Pe Hernández y su análisis crítico de la candidatura presidencial de Iván Cepeda

El congresista Jota Pe Hernández, férreo opositor del petrismo, habló en El Debate de SEMANA sobre la candidatura presidencial de Iván Cepeda.

Gustavo Bolívar hizo revelación sobre Iván Cepeda y dudó antes de decirla en vivo: “No sé si lo puedo contar”

En El Debate, el senador dijo que no va a permitir que se “coloquen una máscara” en medio de la campaña “para luego sacar las garras una vez son elegidos”.

“Los colombianos, muchos cayeron en la trampa de Gustavo Petro, de creer que podría existir un cambio con este hombre que daba unos discursos de alguna profundidad teórica. Y creyeron y votaron por él. Hoy, Iván Cepeda se pone una máscara, habla pasito, y trata de venderse como el candidato del amor y de la vida... dicen ellos”, dijo el congresista.

En tal sentido, Hernández llamó ‘solapado, sinvergüenza y peligroso" a Cepeda.

“Hoy lo que yo quiero es que los colombianos sepan, sobre todo aquellos que cayeron con Gustavo Petro, que la ‘primera por experiencia, y la segunda por sinvergüenza’. Miren este Gobierno, miren lo que pasó con Gustavo Petro, miren lo que está pasando con las guerrillas y las bandas delincuenciales. Pregunten si tienen algún familiar en el sector rural, qué está pasando allí. Si los están carnetizando o no, si los están desplazando o no, si a las mamás les está tocando esconder a los niños para que no se los reclute la guerrilla o no, si al comerciante o al emprendedor lo están extorsionando o no. Si eso está pasando en cuatro años, qué va a pasar en cuatro años más”, señaló el senador en El Debate.

Jota Pe Hernández mostró las conexiones de la familia de Iván Cepeda con la lucha armada: “Viene de una dinastía”

De tal modo, Hernández pidió a los colombianos “que abran los ojos” de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el 21 de junio.

“Y no se dejen meter los dedos a la boca de un tipo [haciendo referencia a Iván Cepeda] que hace un corazón con los deditos y dice que él es el candidato de la vida, pero que en realidad ha estado durante 30 años estrechándole la mano, precisamente, a los que le quitaron la vida a cientos de miles de colombianos inocentes. Yo llevo años mostrando la verdad de esta izquierda mentirosa. Años en el Congreso. Y desde mucho antes manifesté que mi trabajo consiste en estar firme contra los bandidos y es lo que voy a seguir haciendo, gústele a quien le guste, y no gústele a quien no le guste. Ahí voy a seguir firme mostrando estas realidades para abrirle los ojos a los colombianos”, agregó en El Debate.