Gustavo Bolívar hizo revelación sobre Iván Cepeda y dudó antes de decirla en vivo: “No sé si lo puedo contar”

A nueve días de que en Colombia se elija al nuevo presidente de la República entre los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, el exsenador del petrismo, Gustavo Bolívar, habló en El Debate de SEMANA.

En medio de la entrevista en vivo, Bolívar, quien abordó diferentes temas de cara a la segunda vuelta de las elecciones del próximo domingo 21 de junio, hizo una revelación sobre el candidato Cepeda. Sin embargo, antes dudó en decirlo.

Bolívar contó el motivo por el que Iván Cepeda decidió no tener hijos.

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“Primero que todo, Iván Cepeda no es un guerrillero, no lo ha sido nunca, es un demócrata, ha sido senador, representante, defensor de derechos humanos y es un tipo que le ha apostado a la paz”, empezó diciendo Bolívar en El Debate.

Entrevista a Gustavo Bolívar con Diego Bonilla, editor de política en SEMANA. Foto: Paula López

Y luego hizo la revelación sobre Cepeda: “Su padre fue asesinado y él había podido tomar el odio como arma, como lo han hecho otras personas a las que le han asesinado al padre. Y él lo que optó fue por la paz. De hecho, una cosa que no he contado acá, yo no sé si lo puedo contar. Él decidió no tener hijos por eso, porque el dolor que le produjo que su padre haya sido asesinado fue tan grande, que él, en el riesgo en que vive, porque es un tipo amenazado todo el tiempo, decidió no someter de pronto a un eventual hijo a ese mismo dolor y por eso él ha estado luchando por la paz".

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Posteriormente, Bolívar insistió en que ni Cepeda, ni su papá que fue asesinado, han hecho parte de la guerrilla.

“Jamás Iván Cepeda ha sido de la guerrilla, ni su papá. Es más, les puedo decir hoy que la guerrilla ya no existe. Hoy lo que existen son grupos de narcotráfico y eso está probado; Segundo, pueden criticar todo lo que quieran, pero en este Gobierno hay unos avances sociales innegables”, destacó Bolívar en El Debate.