Mary Luz Herrán, exesposa de Petro, vaticina lo que hará el presidente tras posesión de Abelardo De La Espriella: “Es muy inteligente”

El presidente Gustavo Petro está siendo muy cuestionado por la defensa que ha ejercido sobre Juliana Guerrero, la mujer más poderosa del Gobierno, pese a los múltiples escándalos en los que se ha visto involucrada.

En el más reciente, SEMANA reveló que la mujer lideraría una presunta red de corrupción junto a su hermana Verónica Guerrero. De acuerdo con las pruebas que tiene este medio, le habrían cobrado dinero a los empresarios para que pudieran obtener jugosos contratos.

Mary Luz Herrán, ex esposa del jefe de Estado, habló en El Debate de SEMANA acerca de este tema, pero también se refirió a lo que cree que hará su expareja sentimental una vez entregue el poder el próximo 7 de agosto y se posesione el presidente electo Abelardo De La Espriella.

Mary Luz Herrán, exesposa de Gustavo Petro. Foto: Suministrada

“Él tiene su bien merecido descanso, creo que se va a tomar unas semanas o meses de descanso porque tiene que recargar energía. Estaremos expectantes en los primeros día sobre con qué cosas va a salir el señor Abelardo”, dijo.

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La mujer aprovechó para lanzarle una pulla al próximo mandatario cuestionando el anuncio de cerrar varias embajadas y posesionarse en Cali, ya que son gestos que califica como un “capricho” y que cree que afectarán a los colombianos.

Herrán sostuvo que el nuevo Gobierno será muy complejo y, por lo mismo, Petro se tomará algunos días para ver “qué cosas tan terribles” ocurren en el país. Además, recordó que De La Espriella también ha hablado de una posible extradición del líder del Pacto Histórico.

“Es muy difícil el panorama oscuro que se viene para nosotros los de izquierda y especialmente para los petristas”, manifestó.

Sobre una posible aspiración, de nuevo, a la Alcaldía de Bogotá por parte de Petro, mencionó que todavía queda un buen tiempo para eso y que su exesposo necesita tomarse un respiro después de lo que fueron estos cuatro años en la Casa de Nariño.

El presidente de la República, Gustavo Petro. Foto: Presidencia

No obstante, dejó en claro que es un hombre que “toda su vida” ha estado involucrado en la política, por lo que no cree que esto vaya a cambiar después del 7 de agosto.

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“Todavía tiene muchos años, es un hombre muy inteligente y puede seguir dándonos lo mejor de sí. Yo sí digo que sería muy bueno que Petro fuera alcalde de Bogotá para mantener esa vigencia que se necesita”, declaró.

Mary Luz afirmó que si bien no considera que el hoy presidente sea inteligente en las relaciones interpersonales, sí cree que lo es cuando de política se trata. “Es un hombre que políticamente tiene mucho para darle a Colombia”, sentenció.

Por otra parte, también habló de Iván Cepeda y sostuvo que le hubiera gustado verlo en este mismo actuar cuando era candidato a la Presidencia.

En ese sentido, Herrán lo calificó como un hombre muy “interesante” y que tiene un excelente presente y futuro para sacar el proyecto del progresismo adelante.

“Es un hombre honesto, transparente, pero él no quiso correr riesgos. El círculo que lo rodeó hizo que fuera imposible llegar a él. (...) Yo creo que muchos se sentían con la Presidencia en la mano, nos confiamos y nos convencimos de que sería presidente”, añadió.