Mary Luz Herrán se distancia de Gustavo Petro y le pide no defender “lo indefendible” en el caso de las hermanas Guerrero: “Hoy es imposible apoyarte”

La exesposa del presidente Gustavo Petro, Mary Luz Herrán, marcó distancia de la postura del mandatario sobre el caso de las hermanas Guerrero y aseguró que, si ellas cometieron irregularidades, deben responder ante la justicia.

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“Alfredo Saade es tan áspero, crudo y cruel como Armando Benedetti”, dice Mary Luz Herrán, exesposa de Gustavo Petro. Foto: esteban vega la-rotta-semana

Su pronunciamiento se produjo luego de que Petro publicara un extenso mensaje en defensa de Juliana Guerrero, en el que pidió que denunciara a los empresarios que, según él, habrían intentado corromperla.

A través de su cuenta de X, Herrán afirmó que durante años respaldó al hoy jefe de Estado “en el 99 % de sus aciertos y desaciertos”, pero aseguró que en esta ocasión no puede acompañar su posición.

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Mary Luz Herrán y el presidente Gustavo Petro. Foto: Foto 1: Semana / Foto 2: @MaryLuzHerran

“Hoy es imposible apoyarte”, escribió, al recordar que fue el propio Petro quien le enseñó que “la razón está por encima del corazón” y que era necesario separar “lo personal de lo político”.

La exintegrante del M-19 también apeló a su historia personal y a los costos que, según dijo, asumió su familia durante décadas.

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“No perdí mi libertad siendo adolescente en una cárcel para tener que ver lo que pasa ahora”, señaló. Además, aseguró que sus hijos “no pueden vivir en su país” por haber respaldado las luchas políticas que compartieron.

Mary Luz Herrán junto a Gustavo Petro. Foto: A.P.I

Herrán fue enfática al sostener que, si las hermanas Guerrero incurrieron en conductas irregulares, deben asumir las consecuencias. “Si las Guerrero deben pagar por sus actos, que lo hagan. No defiendas lo indefendible”, expresó.

También sostuvo que “las luchas de todos no pueden quedar lapidadas por acciones inmaduras e irresponsables de jóvenes que se aprovecharon de ti y de varios cercanos” y agregó que “las acciones y los errores se deben reconocer”.

El mensaje concluyó con una frase que reflejó el tono personal de su pronunciamiento: “Dejo hasta acá… no digo más, porque cada palabra duele”.