Exesposa de Petro contó inédita historia de lo que Verónica Alcocer le hizo cuando fue a la Casa de Nariño: “Ella dio la orden”

La expareja del presidente habló de las “humillaciones” que ha tenido la primera dama con ella y sus hijos.

Redacción Gente
13 de febrero de 2026, 9:34 a. m.
Mary Luz Herrán, Verónica Alcocer y Gustavo Petro.
Mary Luz Herrán, Verónica Alcocer y Gustavo Petro. Foto: Foto 1: Semana / Foto 2: Colprensa / Foto 3: Presidencia

Mary Luz Herrán, la exesposa del presidente Gustavo Petro, sorprendió al hablar de la primera dama Verónica Alcocer y de cómo, según ella, le ha hecho mucho daño a su familia, especialmente a sus hijos.

En diálogo con SEMANA, la mujer dejó en claro que no hay ninguna relación con Alcocer y aseguró que desde un principio nunca quiso que hubiera una buena relación entre Petro y sus hijos.

Mary Luz Herrán, Gustavo Petro y Verónica Alcocer.
Mary Luz Herrán, Gustavo Petro y Verónica Alcocer. Foto: FOTO1: MARY LUZ HERRÁN/FOTO2: GUSTAVO PETRO/FOTO3: AUTOR ANÓNIMO.

“Cuando yo reclamaba los recursos que el hoy presidente me entregaba por los niños cada mes, Verónica decía que yo era una mendiga. (…) Ella distanció a los hijos de Gustavo Petro“, dijo.

La exesposa de Gustavo Petro reveló que Verónica Alcocer le hizo “muchísimo daño” y narró cómo la primera dama humilló a los hijos del presidente

Herrán también habló en el programa Desnúdate con Eva y allí contó una inédita historia de lo que vivió una vez en la Casa de Nariño cuando fue a visitar al jefe de Estado en compañía de su hija Andrea.

“En algún momento, fui a Palacio con mi hija y Verónica Alcocer estaba allá, se dio cuenta. (…) El presidente dijo que nos invitaba a almorzar y ella dio la orden de que nosotros teníamos que irnos porque era su casa“, relató.

YouTube video fI9FqS7MGYA thumbnail

La exesposa de Petro sostuvo que fue una “humillación” lo que sintió ese día. Incluso, afirmó que las personas de seguridad no sabían qué hacer ante la orden dada por la primera dama.

Tras esto, junto a su hija finalmente decidieron abandonar la Casa de Nariño, pese a que querían almorzar junto al máximo mandatario.

Exesposa de Petro contó cómo se enteró de la relación entre Verónica Alcocer y el presidente: “Se metió en mi matrimonio”

“Petro no sabía y él dio la orden de que nos quedáramos para almorzar, pero Andrea dijo que no y nos fuimos con alguien de la guardia presidencial y almorzamos en la calle”, mencionó.

“Esos detallitos tenía ella (Verónica Alcocer), que nosotros no podíamos estar en Palacio, porque ella era la señora, ama y dueña de la casa”, agregó.

Por otra parte, Mary Luz aseguró que Verónica perdió una oportunidad muy grande de hacer cosas muy importantes para los colombianos siendo la primera dama.

