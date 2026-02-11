Política

La exesposa de Gustavo Petro reveló que Verónica Alcocer le hizo “muchísimo daño” y narró cómo la primera dama humilló a los hijos del presidente

“Desde el principio, Verónica Alcocer nunca quiso que Gustavo Petro viera por el bienestar de sus hijos”, le contó a SEMANA. En una oportunidad, la llamó “mendiga”.

Redacción Semana
11 de febrero de 2026, 2:25 p. m.
Mary Luz Herrán, Gustavo Petro y Verónica Alcocer.
Mary Luz Herrán, Gustavo Petro y Verónica Alcocer. Foto: FOTO1: MARY LUZ HERRÁN/FOTO2: GUSTAVO PETRO/FOTO3: AUTOR ANÓNIMO.

Mary Luz Herrán, la primera esposa que tuvo el presidente Gustavo Petro, prometía estallar desde hace varios meses, pero aguantó.

Guardó silencio y soportó el distanciamiento que, según ella, fomentó la primera dama Verónica Alcocer entre sus hijos, Andrea y Andrés Petro, y el jefe de Estado.

Este miércoles, 4 de febrero, Herrán no aguantó más. Y reveló su difícil relación con Verónica Alcocer. Lo hizo en una entrevista que le concedió a SEMANA.

Verónica Alcocer, primera dama de la Nación, el 7 de junio de 2023, en Bogotá
Verónica Alcocer, primera dama de la Nación, el 7 de junio de 2023, en Bogotá Foto: NurPhoto via Getty Images

“Hay cero relación con Verónica Alcocer. No hay ningún acercamiento con Verónica. Ella, desde el principio, nunca quiso que Gustavo Petro viera por el bienestar de los hijos. Nunca. Nunca. Fue muy difícil. Cuando yo reclamaba los recursos que el hoy presidente me entregaba por los niños cada mes, Verónica decía que yo era una mendiga”, narró Herrán a SEMANA.

La hoy candidata al Senado, quien conoció a Gustavo Petro cuando ambos estuvieron en el M-19, pero se divorciaron tras la desmovilización, contó que Alcocer “solo quería que los hijos de ella tuvieran el beneficio de su padre. En más de una oportunidad, ella presionó a Gustavo para que sacara a mi hijo Andrés Gustavo, que hoy vive en Canadá, del Liceo Francés, y lo metiera a una escuela pública”.

Gustavo Petro y Mary Luz Herrán.
Gustavo Petro y Mary Luz Herrán. Foto: FOTO1: PRESIDENCIA/FOTO2: CORTESÍA MARY LUZ HERRÁN.

Dijo que las disputas con Verónica Alcocer siempre existieron.

“Verónica distanció a los hijos de Gustavo Petro”, añadió.

“Yo, en su momento, presenté varias cartas al colegio Liceo Francés donde manifesté mi molestia porque ella, quien ya vivía con Gustavo Petro, iba a la institución a buscar las notas de mis hijos. Les decía a los profesores que ella era quien tenía que saber cómo iba el estudio de mis hijos. Su objetivo era acosar a los pequeños y lograr que Petro se molestara, se enfureciera y los retirara del colegio Liceo Francés”, explicó a SEMANA.

Y confesó: “Tuve que dar una lucha muy fuerte para que a mis hijos no los sacaran del Liceo Francés por el acoso y la persecución que Alcocer me hizo a mí y a los entonces niños”.

Mary Luz Herrán y el presidente Gustavo Petro.
Mary Luz Herrán siempre ha defendido a Gustavo Petro. Foto: Foto 1: Semana / Foto 2: @MaryLuzHerran

SEMANA le preguntó a Mary Luz Herrán por qué decidió contarle al país su difícil relación con Alcocer.

“Cuando voy a los territorios y les digo a las mujeres que no callen, y no puedo seguir silenciada con algo que, sin duda, me ha hecho mucho daño a mí y a mis hijos”, respondió.

Contó que hoy la relación entre Verónica Alcocer y Andrea y Andrés Petro es nula. “No hay ninguna cercanía”, precisó.

Aun así, Andrea Petro estuvo junto a Alcocer en un viaje familiar con Gustavo Petro en Europa en 2025. “Ella, como hija, no se puede anular de compartir los espacios con su padre, así estuviera Verónica”, explicó Herrán.

También contó que Petro, el presidente, “era una persona con mis hijos cuando estaba presente Verónica Alcocer y otra cuando ella no estaba. Era afectivo, cariñoso, podía hablar, pero cuando ella estaba, él no tenía libertad de compartir con sus hijos”.

Herrán —quien señala a Alcocer como la persona que la bloqueó políticamente en el Pacto Histórico— dijo que es de conocimiento público que Gustavo Petro y la primera dama “no tienen una relación de pareja”.

“Mis hijos siempre han apoyado a su padre porque lo quieren y él también los quiere mucho. Petro siempre ha estado ahí para ellos. La complicación era cuando estaba Verónica Alcocer”, remató a SEMANA.

Noticias Destacadas