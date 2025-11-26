Mary Luz Herrán, exesposa de Gustavo Petro, renunció a Colombia Humana, el partido que fundó el hoy presidente: “Hubo violencia política en mi contra”

Mary Luz Herrán, la exesposa del presidente Gustavo Petro, renunció a la Colombia Humana, el partido político que fundó el hoy presidente.

SEMANA conoció que la carta de renuncia la radicó desde el pasado 16 de octubre y este martes, 25 de noviembre, las directivas de la colectividad aceptaron su dimisión.

Empezará a empujar su movimiento Colombia Red Profunda, con el que pretende conquistar un cupo en la lista que conformará la Fuerza de la Paz— de la que hace parte Roy Barreras—, el Partido del Trabajo, Ernesto Samper, Clara López, entre otros.

Mary Luz Herrán junto a Gustavo Petro. | Foto: A.P.I

Aunque Herrán no lo dijo en carta, renunció por las supuestas arbitrariedades que ha venido denunciando y que se dieron en la segunda asamblea de la Colombia Humana en la que ella habló de “fraude” por parte de algunos senadores de izquierda que impidieron que Herrán se convirtiera en la presidenta del partido político.

La expareja del presidente, quien lo acompañó desde la guerrilla del M-19 y es madre de Andrés y Andrea, dos de los hijos mayores del jefe de Estado, tiene profundas diferencias con la senadora petrista Gloria Flórez.

“Hubo violencia política en mi contra; la viví”, le dijo Herrán a SEMANA.

No entregó nombres, pero afirmó que la falta de formación política y el interés de algunos dirigentes por brillar y tener poder, los llevó a estas situaciones, manifestó.

Mary Luz Herrán y Gustavo Petro. | Foto: Foto 1: Semana / Foto 2: Semana

SEMANA conoció que Andrea y Andrés Petro también están distantes de la Colombia Humana. Y el propio presidente no ha escondido su incomodidad con algunas de las posiciones al interior de su propia casa política. Las peleas y las divisiones internas lo han distanciado de la colectividad.

El pasado 27 de agosto, cuando Petro calmó los ánimos en sus redes sociales por las peleas internas en la Colombia Humana, tras su más reciente asamblea donde se definirían algunos cargos directivos, Herrán no desaprovechó para responderle en redes sociales.

“Mi querido y amado Petro, se te advirtió y permitiste que unas señoras acabarán con la democracia de Colombia Humana. Creíste en ellas y ellos, y ahí está el resultado. Nuestro partido es hoy uno de los más demandados. La violencia política nos obligó a cientos de militantes a huir”, le dijo.

Presidente Gustavo Petro. | Foto: Presidencia.

Ella contó que llevaba un año “callando” y, mientras se hizo a un lado, ella se dedicó a trabajar con los compañeros en los territorios, según narró.

“Nos olvidamos de las disputas internas, pero si el presidente Gustavo Petro habla, yo también lo hago, no para hacer daño, para aclarar y hacer el llamado a que cesen los ataques”, afirmó.