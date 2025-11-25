Suscribirse

Confidenciales

Exesposa de Gustavo Petro contó el drama familiar que vivió por no poder viajar a Canadá

Mary Luz Herrán quería visitar ese país para el nacimiento de su nieta, Mailé.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
25 de noviembre de 2025, 4:07 p. m.
“Alfredo Saade es tan áspero, crudo y cruel como Armando Benedetti”, dice Mary Luz Herrán, exesposa de Gustavo Petro.
A Mary Luz Herrán le fue negada la visa a Canadá. | Foto: esteban vega la-rotta-semana

La exesposa de Gustavo Petro, Mary Luz Herrán, contó el drama familiar que vivió por no poder viajar a Canadá para presenciar el nacimiento de su nueva nieta, Mailé, hija de su primogénito Andrés Gustavo Petro.

Herrán aseguró que la visa para ingresar a ese país le fue negada y que, como resultado de esa decisión, no pudo acompañar a su hijo en uno de los momentos más importantes de su vida.

“Mis deseos de ir a Canadá eran para estar en el nacimiento de mi nieta Mailé (visa negada), soretodo porque ha nacido en el exilio de mi hijo, el viernes fue de preocupación al máximo y desde una distancia absurda sin poder participar del momento más importante de su vida”, escribió la expareja del presidente Petro.

Contexto: Escándalo sobre infiltraciones de las disidencias de alias Calarcá deja grave crisis de credibilidad en el Gobierno

El presidente Petro compartió la publicación de su expareja, asegurando que los militantes del M19 no pueden entrar a Canadá, según él, por una determinación que tomó el exmandatario Álvaro Uribe Vélez durante su paso por la Casa de Nariño.

“Todos los militantes del M19 tienen negada la visa a Canadá, por orden de Uribe siendo presidente, usaron normas internas de Canadá para ello. Yo mismo he tenido que usar permisos especiales del primer ministro para poder entrar a ver a mis hijos y mi mamá”, escribió el actual jefe de Estado. Gustavo Petro le pidió a ese país revisar los requerimientos del visado.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Aislinn Derbez se pronunció tras perder a Gabriela Michel, su mamá; destapó la causa de muerte: “Necesito vivir mi duelo”

2. Clarividente colombiana habló de Juan Gabriel y soltó impactante confesión sobre su dudosa muerte: “Me conecté con él”

3. Extrabajador de McDonald’s compartió 5 consejos clave sobre su oficio y ahora es un éxito viral

4. Cambio Radical y la alianza Alma conformarán listas conjuntas al Congreso, así se organizarían

5. “Petro es el jefe de los narcotraficantes”: el presidente teme que EE. UU. aliste una acusación formal en su contra

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Mary Luz HerránGustavo Petro

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.