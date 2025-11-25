La exesposa de Gustavo Petro, Mary Luz Herrán, contó el drama familiar que vivió por no poder viajar a Canadá para presenciar el nacimiento de su nueva nieta, Mailé, hija de su primogénito Andrés Gustavo Petro.

Herrán aseguró que la visa para ingresar a ese país le fue negada y que, como resultado de esa decisión, no pudo acompañar a su hijo en uno de los momentos más importantes de su vida.

“Mis deseos de ir a Canadá eran para estar en el nacimiento de mi nieta Mailé (visa negada), soretodo porque ha nacido en el exilio de mi hijo, el viernes fue de preocupación al máximo y desde una distancia absurda sin poder participar del momento más importante de su vida”, escribió la expareja del presidente Petro.

El presidente Petro compartió la publicación de su expareja, asegurando que los militantes del M19 no pueden entrar a Canadá, según él, por una determinación que tomó el exmandatario Álvaro Uribe Vélez durante su paso por la Casa de Nariño.

“Todos los militantes del M19 tienen negada la visa a Canadá, por orden de Uribe siendo presidente, usaron normas internas de Canadá para ello. Yo mismo he tenido que usar permisos especiales del primer ministro para poder entrar a ver a mis hijos y mi mamá”, escribió el actual jefe de Estado. Gustavo Petro le pidió a ese país revisar los requerimientos del visado.