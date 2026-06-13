Patricia Acosta, exesposa de Diomedes Díaz, marca distancia de las elecciones: “Soy apolítica”

Patricia Acosta, el primer amor de Diomedes Díaz y madre del fallecido cantante Martín Elías, entre otros, quiere que la dejen en paz y no la relacionen con ninguna campaña a la presidencia porque, según le dijo a SEMANA, es apolítica.

Su preocupación obedece a que en la primera semana de junio, horas después de la primera vuelta, un grupo de petristas llegó hasta la ventana marroncita –que inspiró la canción de Diomedes Díaz–, en el corregimiento de La Junta, en San Juan del César, y pretendió instalar una valla de Iván Cepeda. “El museo de Diomedes es privado”, reclamó ella, quien pidió a los activistas que se marcharan.

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“Hay que respetar. Ese lugar es mío. Cómo me voy a meter a la Casa de Nariño sin permiso. A la fuerza, no”, narró. Los votantes de Cepeda le pidieron que posara con ellos en una foto, pero se opuso. Patricia se conoció en esa famosa ventana con Diomedes y construyó su romance. Allí funciona un museo del artista, el ingreso vale 10.000 pesos y lo atiende Rosa Elvira Díaz, hermana de Martín Elías.