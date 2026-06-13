En las últimas horas, Abelardo de la Espriella ha recibido apoyos significativos de varios expresidentes de América Latina. El argentino Mauricio Macri afirmó que el Tigre representa “la recuperación de las libertades, la república, la iniciativa privada y todo lo mejor para Colombia”. El mexicano Vicente Fox aseguró que es el candidato de “los valores universales”. El boliviano Jorge Tuto Quiroga también lo respaldó y sostuvo que, con el actual Gobierno, Colombia se ha convertido en “una sucursal del proyecto chavista venezolano”. Por su parte, el paraguayo Mario Abdo Benítez manifestó que espera que el pueblo colombiano se decida por el Tigre en defensa de la libertad.

“No entregue un solo peso”: campaña de Abelardo De La Espriella lanza alerta por presuntas estafas con su nombre

De la Espriella también ha recibido el respaldo de otros líderes internacionales, con Donald Trump a la cabeza. A estos apoyos se suman el presidente de Paraguay, Santiago Peña, y el presidente de Honduras, Nasry Asfura.