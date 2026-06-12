Desde las redes del grupo Libertad y Democracia, el expresidente de Argentina, Mauricio Macri, hizo un llamado a la población colombiana para que apoye la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella de cara a la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio, en la que enfrentará a Iván Cepeda.

“Queridos colombianos, y les digo así porque mi corazón está preñado con Colombia por siempre, porque ese equipo campeón de todo que fue Boca Juniors, gracias al gran Óscar Córdoba, Bermúdez y Serna, me unió a ustedes de por vida”, inició en su mensaje en referencia a su etapa como presidente del popular club de futbol argentino.

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“Por eso les quiero decir que quiero apoyar a Abelardo de la Espriella porque es el futuro, es recuperar las libertades, la república, la iniciativa privada y todo lo mejor para Colombia. Con un cariño enorme y vamos con todos por ese futuro que merecen todos ustedes”, dijo el exmandatario a través del vídeo difundido este viernes.