Expresidente de Bolivia, ‘Tuto’ Quiroga, anuncia su respaldo a Abelardo de la Espriella

A través de un vídeo compartido en las redes sociales del Grupo Libertad y Democracia, el expresidente de Bolivia, Jorge ‘Tuto’ Quiroga Ramírez, envió un mensaje hacia la población colombiana de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del próximo 21 de junio, donde el exmandatario declaró su respaldo a la fórmula liderada por Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo.

“Con todo este corazón boliviano que estará al lado de ustedes cuando en pocos días tengan el futuro de Colombia en sus manos con el voto que será decisivo. Nosotros apoyamos a Abelardo de la Estrella y a José Manuel Restrepo”, aseguró el exmandatario boliviano en su mensaje.

Para Quiroga, la fórmula es de “gente llamada a darle a Colombia apertura económica, inversión, desarrollo, prosperidad, pero más importante, a volver a poner a Colombia como un baluarte de lucha por la democracia y libertad continental”, señaló en el video.

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“Hoy ustedes tristemente tienen como gobierno a una sucursal del proyecto chavista venezolano, amigo de los Castro y de Cuba, enemigo de la democracia y libertad”, dijo en crítica al saliente gobierno de Gustavo Petro.

“Por eso, como ciudadano de América Latina, estoy convencido de que lo mejor para nuestra región es Abelardo presidente, Restrepo vicepresidente. Para que cada corazón de nuestra región palpite por la democracia, para que cada pulmón respire libertad”, cerró en su mensaje el exmandatario boliviano.