Donald Trump envía nuevo respaldo a Abelardo de la Espriella, tras intervención de Gustavo Petro en la ONU

A través de su cuenta de Truth Social, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volvió a enviar un mensaje de respaldo al candidato a la presidencia de Colombia, Abelardo de la Espriella. El mensaje del mandatario fue prácticamente igual al primero que había enviado tras el triunfo en la primera vuelta del pasado 21 de mayo.

“¡Felicitaciones al candidato presidencial colombiano, el Tigre, Abelardo de la Espriella, un líder inteligente, fuerte y tenaz, por su contundente victoria en la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas! Abelardo lucha incansablemente por su gran país y su gente, y los ama, al igual que yo a los Estados Unidos de América”, dice Trump.

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El mandatario estadounidense ha respaldado a otros candidatos presidenciales en la región. Primero ocurrió con Javier Milei de cara a las elecciones legislativas en Argentina y también con Nasry Asfura en los comicios presidenciales de Honduras. Ambos candidatos terminaron ganando en sus disputas electorales.

Donald Trump volvió a respaldar la candidatura de Abelardo de la Espriella. Foto: Getty Images

“Como presidente, Abelardo tendrá un éxito rotundo al liderar a Colombia para impulsar la economía, crear empleos, promover el comercio, detener la inmigración ilegal, combatir el crimen y las drogas, ¡y restaurar el orden público! Abelardo se enfrentará a un marxista de izquierda radical en la segunda vuelta el 21 de junio”, en referencia al candidato Iván Cepeda, sin mencionarlo directamente.

Lo único diferente frente al primer mensaje es que Trump aseguró que “si Abelardo gana, gracias a su competencia y amor por su país, contará con el apoyo y la fuerza total de Estados Unidos”, señalando de nuevo que los resultados de estas elecciones son cruciales para el futuro de Colombia y su relación con Washington.

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“Debido a sus extraordinarios logros en la vida y su apoyo político hacia mí, es un honor para mí brindar a Abelardo mi respaldo total e incondicional. El Tigre Abelardo de la Espriella no defraudará al maravilloso pueblo de Colombia. ¡Alcanzará nuevas cotas de grandeza!”, cerró en su mensaje el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Es la segunda vez que el candidato a presidente recibe el apoyo del mandatario estadounidense. Foto: AFP/AP Photo/Alex Brandon.

Esta declaración se da después de la intervención del presidente Gustavo Petro en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Nueva York, donde criticó el apoyo directo de Trump a De la Espriella.

“Yo hablé con el presidente de los Estados Unidos personalmente hace poco, en su oficina, y me pareció agradable la conversación y me fui contento”, recordó Petro la reunión que sostuvo con el mandatario de ese país del pasado 3 de febrero en la Casa Blanca.

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Posteriormente, lanzó su crítica hacia Donald Trump por el respaldo al candidato presidencial. “Hoy tengo al presidente de Estados Unidos apoyando a un candidato explícitamente, rompiendo su constitución, porque es una persona que dice lo mismo de lo que está en contra el papa”.