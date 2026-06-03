Revelan en vivo qué hay detrás de la molestia de Petro por el apoyo de Trump a Abelardo de la Espriella: “Yo se los digo”

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, anunció su apoyo al candidato presidencial Abelardo de la Espriella, quien triunfó en la primera vuelta electoral del pasado domingo 31 de mayo, y disputará la segunda vuelta con el aspirante Iván Cepeda.

“¡Felicitaciones al candidato presidencial colombiano, el Tigre, Abelardo de la Espriella, un líder inteligente, fuerte y tenaz, por su contundente victoria en la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas! Abelardo lucha incansablemente por su gran país y su gente, y los ama, al igual que yo a los Estados Unidos de América”, escribió Trump en redes sociales.

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Tras el mensaje de apoyo de Trump, el presidente Gustavo Petro dejó ver su molestia a través de su cuenta en X.

“Cuando un país interviene en las decisiones de otro país. Muere la libertad. Invito a toda Colombia a votar en plena libertad y no volvernos ni esclavos ni colonia de nadie. Luchó toda una generación joven de neogranadinos y neogranadinas al lado de Bolívar y Nariño para darnos libertad y soberanía. Si el corazón del mundo pierde su libertad y soberanía, se apaga la esperanza del mundo y de Colombia” (sic), dijo puntualmente Petro en X.

Ahora, en El Debate de SEMANA, el representante electo del Centro Democrático, Daniel Briceño, dijo a qué se debe la molestia de Petro por el apoyo de Trump a De la Espriella.

“El anuncio ha sacudido la campaña para aquellos que no recibieron el apoyo; eso hay que ponerlo sobre la mesa. Porque entonces aquí están vendiendo el cuento de una injerencia extranjera en elecciones internas y eso, lo primero que hay que decir es que el que más se mete en las elecciones de otros países es el señor Gustavo Petro, quien hoy está absolutamente molesto”, dijo Briceño en El Debate.

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Y agregó: “Entonces yo se los digo. Yo creo que, en efectos prácticos, a las personas que les gusta Donald Trump, pues no va a generar ningún impacto de carácter electoral que Donald Trump apoye o no a Abelardo de la Espriella. Pero claro, yo entiendo la molestia del presidente Gustavo Petro, porque es él quien está en la lista OFAC [conocida también como Lista Clinton]; es Petro a quien se le está cuestionando como tal su propia idoneidad, pero también su propia transparencia y hasta su propio ejercicio político desde Estados Unidos”.

Además, Briceño fue enfático en decir en El Debate que él no ha visto a algunos personajes de la política indignados cuando el presidente Petro se ha metido en o ha opinado sobre las elecciones de otros países.

“Cuando Petro se mete en todo lado y opina sobre lo divino o lo humano, todo el mundo lo aplaude y dice: ‘Este es nuestro líder intergaláctico, líder internacional, que tiene voz’, que absolutamente no tiene ninguna voz a nivel internacional. Es un tipo reportado en la OFAC. Pero cuando pasa con el candidato opositor a Gustavo Petro por parte de Estados Unidos, entonces aquí todo mundo pierde la cabeza”, agregó en El Debate el congresista electo.