Abelardo de la Espriella habló por primera ocasión desde la primera vuelta de las elecciones presidenciales en las que obtuvo el primer lugar de esos comicios, resultado que lo enfrentará a Iván Cepeda en la segunda vuelta del domingo 21 de junio.

La conversación del candidato con SEMANA llegó en un momento clave, minutos después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestara su respaldo al ‘outsider’ de esta contienda.

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“Robo” a las elecciones

De la Espriella acusó a Gustavo Petro de querer robarse las elecciones, alertó sobre una operación de compra de votos y le pidió al Ejército restablecer el orden constitucional, si así es necesario.

“Esto lo he denunciado desde hace varios años: Petro se quiere robar las elecciones inventando un fraude que no existe”, advirtió el abogado que busca llegar a la Casa de Nariño.

¿Compra de votos en el Caribe?

El candidato habló de un supuesto plan que se estaría orquestando para sobornar a los ciudadanos a cambio de que respalden al aspirante del continuismo, Cepeda, en las urnas.

“Lo que pretenden hacer es una compra masiva de votos en la región Caribe metiendo a los hermanos Torres, que ya tienen 60 mil millones de pesos para comprar votos”, expresó.

De la Espriella le pidió a Estados Unidos investigar a los políticos que están organizando la operación de compra de votos y acusó a Petro de ganar los comicios de 2022 gracias a la compra de votos en el Caribe.

La primera línea: “Hordas de desadaptados”

El candidato señaló al presidente Petro de estar sembrando un manto de duda sobre las elecciones para justificar una eventual movilización social, si su candidato pierde los comicios.

“No hay forma de que Petro entienda eso porque Petro tiene otro propósito, otro plan: sembrar la duda para sacar a sus primeras líneas, sus hordas de desadaptados que ya empezaron a salir ayer por orden de Petro y de Cepeda”, expresó De la Espriella.

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“Llave” con Donald Trump

El candidato habló del mensaje de respaldo que recibió por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien momentos antes de la entrevista con SEMANA anunció su apoyo al candidato.

“Vamos a hacer una llave con el Gobierno de Estados Unidos y con el presidente Trump como nunca antes la ha tenido Colombia”, expresó De la Espriella.

“Sacar gente” del Gobierno

El aspirante a la Casa de Nariño ratificó su intención de recortar el tamaño del Estado a través de una reducción de los ministerios que conforman el gabinete presidencial. En ese punto prometió respetar el trabajo de los técnicos, pero sacar de sus cargos a quienes llegaron al Gobierno por ser fervientes seguidores del petrismo.

“Hay que sacar mucha gente, entre ellos a los que llevó Petro. La gente buena, que es técnica, que ha hecho su trabajo, que no se preocupe porque a ellos no los vamos a sacar”, afirmó.

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“Castigo” a Armando Benedetti

El candidato hizo referencia a los comentarios que han surgido entre seguidores del Gobierno en los que hablan de “sacar a la bestia”, afirmando que estos buscan que el ministro Armando Benedetti intervenga en las elecciones.

El ministro Benedetti le respondió a través de su cuenta de X diciéndole que: “La Bella está preocupada por si sueltan a la Bestia”.

Entonces, a través de los micrófonos de SEMANA el candidato acusó al ministro de ser un “maltratador de mujeres”: “Eres peor persona que político, armando, y te voy a derrotar y te voy a castigar. Agárrate”.

“Petro guerrillero”

El candidato reaccionó a las afirmaciones del jefe de Estado en las que él aseguró que entrará “de frente” en la campaña para la segunda vuelta de las elecciones, buscando salvar el proyecto del “cambio”.

Sobre este punto, De la Espriella consideró que el mandatario “está desconociendo la norma, la ley, la Constitución; le importa nada la Constitución porque él sigue siendo un guerrillero, él sigue siendo un subversivo”.

Transición sin empalme

El candidato anticipó que, si gana las elecciones, sería probable que no se realice un empalme entre la administración saliente de Petro y el nuevo equipo de Gobierno. Entonces, planteó que se contrate una auditoría internacional.

“Te soy sincero, no creo que vaya a haber empalme. Es más, hay que estar muy atentos a la destrucción de documentación y de información, que es lo que van a intentar hacer esos bandidos. Estoy tomando todas las precauciones del caso", expresó De la Espriella.

“No voy a dejar que incendien el país”

De la Espriella acusó al petrismo de querer “incendiar” el país en medio del debate electoral. El abogado manifestó que no permitirá que las afectaciones al orden público se tomen las calles y prometió defender a Colombia utilizando los medios que sean necesarios, “por la razón o por la fuerza”.

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“No soy homofóbico”

El candidato se comprometió a dar garantías a las personas que pertenecen a la comunidad LGBTIQ+ y respetar a todos los sectores de la sociedad. Su premisa es que lo verdaderamente relevante es que las personas cumplan la ley.

“No soy homofóbico. Tengo muy buenos amigos que pertenecen a la comunidad y siempre he sido respetuoso con ellos. Ese es uno de los inventos que me han montado y que hacen parte de la campaña negra”, afirmó De la Espriella en su conversación con SEMANA.