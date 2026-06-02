Bloomberg, el medio internacional especializado en información económica, destacó la victoria de Abelardo de la Espriella en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, al asegurar que ese resultado genera expectativas sobre una posible reactivación de la inversión en Colombia.

Ese rotativo destacó las propuestas del candidato presidencial sobre la explotación del subsuelo para extraer petróleo y gas, el impulso a la minería legal, la persecución a la minería ilegal y el futuro que podría tener el mercado del carbón, aunque este último punto no ha sido protagonista en la agenda.

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“Desde el petróleo hasta los servicios financieros y la salud, Colombia podría estar preparada para un repunte económico, según los analistas, si el favorito populista logra vencer al heredero ideológico de Petro, Iván Cepeda, en la segunda vuelta del 21 de junio”, se lee en el artículo publicado por ese medio de comunicación.

Bloomberg también destacó la expectativa que despierta el posible triunfo de De la Espriella en los sectores empresarial y financiero. Citando a expertos colombianos, ese medio resalta que existe una “expectativa de que la presión fiscal sobre las instituciones financieras se alivie bajo el mandato de De la Espriella”.

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En ese punto subraya el comportamiento que tuvo la acción del Grupo Cibest (Bancolombia) durante el primer día del mercado tras la primera vuelta, así como la del Grupo Aval.

El artículo publicado por esa plataforma resalta, además, la expectativa que despierta De la Espriella en los fondos de pensiones privados, debido a la propuesta del candidato de mantener su protagonismo en el sector. Asimismo, resalta que en los servicios públicos hay un potencial de inversión.

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Sin embargo, el rotativo llama la atención sobre los obstáculos que podría tener el abogado para tramitar sus proyectos en el Congreso, donde el Pacto Histórico será mayoría.