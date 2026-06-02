Abelardo de la Espriella denuncia que Gustavo Petro busca “robarse las elecciones”, habla de complacencia de organismos de control y “silencio cómplice”

Los polémicos y recientes mensajes en redes sociales del presidente Gustavo Petro encendieron las alarmas en la campaña del candidato Abelardo de la Espriella. Y lo llevaron a denunciar cómo, según él, el jefe de Estado avanza con el fin de “robarse las elecciones” de segunda vuelta que se celebrarán el próximo 21 de junio.

En su cuenta oficial de X, De la Espriella escribió textualmente este martes, 2 de junio: “El país debe entender, como lo he denunciado desde antes de ser candidato, que Petro está dando paso tras paso para robarse las elecciones".

El presidente, Gustavo Petro, ejerciendo su derecho al voto, este 31 de mayo de 2026, en Bogotá Foto: Ovidio González - Presidencia de la República

Para ello, según el candidato presidencial, el presidente acude a todas las formas de lucha: “Ha creado un ambiente de desinformación, tendiendo un manto de duda sobre la transparencia del sistema electoral. Esa postura es falsa. Las misiones de observación electoral deben desmentirlo, porque han estado al tanto del proceso y de su transparencia”, dijo.

Mientras tanto, “con la complacencia de los órganos de control, que guardan un silencio cómplice, ha salido a hacer la mayor compra de votos en la historia de Colombia. Ha repartido dinero público para aceitar, ese sí, un fraude basado en una gigantesca compra de votos en mi región, la Costa Atlántica".

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda disputarán quién llega a la Casa de Nariño este 21 de junio. Foto: Montaje Jesús Chacín

Dentro de ese mismo accionar: “Descaradamente, durante la última semana de campaña, decidió salir de gira para cerrar la campaña de su marioneta, Iván Cepeda. Desde el domingo, después de haber mostrado su voto en favor de su heredero político y, al verse derrotado, decidió no reconocer el resultado de las elecciones. Esa misma instrucción se la dio a la campaña de su empleado, Iván Cepeda”.

Presidente Gustavo Petro e Iván Cepeda. Foto: Foto 1: Podcast Me Vale / Foto 2: Podcast Me Vale / Foto 3: Colprensa

De la Espriella dijo que tiene información de inteligencia, que ya denunció, según la cual “están preparando —y ya empezaron a salir a las calles— un estallido social de la mano de jóvenes instrumentalizados, de la minga indígena y del caos".

Y siguió: “Lo propio frente a una compra masiva de votos nunca antes vista en el Caribe colombiano. Y, para completar, hoy aparece diciendo que tiene ‘datos’ para desprestigiar la elección”.

Al final, el candidato presidencial le envió un mensaje al presidente.

“Gustavo Petro: perdiste. Estás desesperado. Sabes que tu plan de robarte la primera vuelta fracasó y que al pueblo, que te quiere fuera, ya nada lo detiene. Mucho cuidado con lo que estás haciendo. Las Fuerzas Armadas son fieles a la Constitución, no a ti. La comunidad internacional te está observando y no va a permitir que hagas lo que tu cómplice, el narco Nicolás Maduro, hizo en Venezuela.

También les habló a los colombianos: “La democracia está en riesgo. Cepeda y Petro tienen un plan para desconocer el resultado electoral y robarse la voluntad popular. No se lo vamos a permitir. Misiones de observación electoral: es su deber manifestar si el proceso ha sido o no transparente. Órganos de control: ¿hasta cuándo van a ser alcahuetas de Petro y Cepeda?”.