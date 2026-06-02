Fuertes críticas es lo que está recibiendo el presidente Gustavo Petro por los pronunciamientos que ha tenido sobre los resultados de las elecciones 2026, que dejaron como ganador a Abelardo de la Espriella y, en la segunda posición, a Iván Cepeda.

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Pese a que las autoridades electorales han dejado en claro que todo transcurrió con transparencia y tranquilidad, el jefe de Estado sigue advirtiendo de un posible fraude. De hecho, sostuvo que está más que probado.

Ante esto, son varios los sectores políticos y sociales los que han salido a cuestionar al máximo mandatario. Una de las personas que se pronunció fue la congresista Katherine Miranda, quien advirtió que esto está totalmente planeado ante la gran posibilidad de que el candidato del petrismo pierda los comicios.

“La narrativa del fraude no nació hoy: fue construida durante meses para tener una excusa frente a una derrota electoral”, escribió en su cuenta de X.

La militante de Alianza Verde señaló que desacreditar los resultados sin ningún tipo de prueba, tal y como está haciendo Petro, no es una acto de responsabilidad, sino que es un “ataque directo a la democracia”.

“Los dictadores desconocen los resultados; los demócratas aceptan el veredicto de las urnas“, añadió.

En otro mensaje, Miranda mostró su reproche por la retención que sufrió un bus en las últimas horas en el marco del partido de la Selección Colombia, que se jugó contra Costa Rica en Bogotá.

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La congresista sostuvo: “El miedo a perder los lleva hasta amedrentar, algo tan querido para todos los colombianos, como lo es nuestra Selección”.

Igualmente, cuestionó la forma en la que hoy en día los seguidores del petrismo y los que están en la campaña de Cepeda buscan que los líderes del centro político hagan una alianza con el candidato, pese a que en las pasadas elecciones les recriminaron sus posiciones.

“Tuvieron en sus filas exponentes de esta corriente política como Ocampo, Cecilia López y Gaviria. Pero los sacaron y acusaron de dañar el sistema tributario, agrario y de educación propuesto por Petro. (...) Caer la primera vez por ingenuidad es aceptable, pero caer por segunda vez es complicidad”, escribió.

Por ahora, las críticas en contra de Petro no paran debido a las posiciones que está teniendo y que generan alarmas de cara a lo que será la segunda vuelta de las elecciones el próximo domingo, 21 de junio.