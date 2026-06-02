“Lo vamos a destripar y fumigar”: la amenaza de una persona cercana a congresista del Pacto Histórico a Abelardo de la Espriella

Hay controversia en redes sociales por una grave amenaza contra Abelardo de la Espriella que compartió Andrés Solano, quien fue el compañero sentimental de la representante del Pacto Histórico, María del Mar Pizarro, según informó La FM.

El hombre participó en la movilización ciudadana a favor de Iván Cepeda en el norte de Bogotá en la noche de este lunes, 1 de junio, donde se frenó el recorrido de la Selección Colombia.

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella habla en eventos públicos detrás de una estructura blindada. Foto: Guillermo González

Desde la calle, Solano afirmó: “Con todos los jaguares porque vamos a ir a buscar a Abelardo (de la Espriella) y lo vamos a ir a destripar y fumigar al narcotraficante, al misógino, al mafioso de mafiosos”.

Él insistió en el mensaje: “Abelardo, aquí están los jaguares, vamos a ir por ti, narcotraficante, paramilitar, mafioso. Vamos, realmente, a meterte a la cárcel”.

Incluso, Andrés Solano solicitó la intervención de las Fuerzas Militares contra el candidato del movimiento Defensores de la Patria, quien competirá en segunda vuelta con Iván Cepeda.

Iván Cepeda, el candidato presidencial del Pacto Histórico. Foto: Screenshot 'x'

“Pido al Ejército Nacional, que sí sabe qué es un jaguar, vaya por ti, por el narcotraficante y mafioso que eres, y te destripe, te fumigue, y que te lleve para China, por allá donde hay pena de muerte para los mafiosos, narcos. Todos los jaguares te irán a ir a buscar”, concluyó el hombre.

SEMANA contactó a María del Mar Pizarro para conocer la posición frente a la polémica grabación, pero no contestó hasta la publicación de este artículo. Sin embargo, en diálogo con la FM, ella aclaró que él no es su pareja y rechaza cualquier comentario que apele a la violencia.

María del Mar Pizarro, representante a la Cámara. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Lo cierto es que la movilización ciudadana de la noche del 1 de junio, donde también se emitieron arengas en contra de Abelardo de la Espriella, generó molestia por la actitud que tuvieron los manifestantes con el bus de la Selección Colombia.

Como lo documentó SEMANA, los manifestantes fijaron afiches de la campaña del Pacto Histórico en el vehículo. La Secretaría de Seguridad de Bogotá calificó la situación como “agresiva”.

“La política obligada deja de ser política”, manifestó el secretario César Restrepo frente al episodio de la noche.

Con todo esto, sigue escalando el debate de cara a la segunda vuelta presidencial. Abelardo de la Espriella ha alertado a la comunidad internacional sobre eventuales irregularidades y Gustavo Petro, quien tiene la banderas de Cepeda, ha denunciado irregularidades electorales; aunque el candidato, Cepeda, dice que no hay evidencia.