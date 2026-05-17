Denuncian nuevas amenazas de muerte contra coordinadores de la campaña de Abelardo de la Espriella en distintas regiones

La campaña presidencial del candidato Abelardo de la Espriella lanzó una nueva alerta este domingo, 17 de mayo, en horas de la noche, en la que pone en conocimiento de las autoridades y la opinión pública nuevas amenazas de muerte contra coordinadores del equipo en varias regiones del país.

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“Estas amenazas no son rumores. No son especulaciones. Son hechos documentados, con número de origen identificado y con contenido registrado”, señalaron desde el movimiento ciudadano Defensores de la Patria, que avala la candidatura de De la Espriella.

Desde la campaña alertaron que estas nuevas amenazas se presentan dos días después del asesinato de Rogers Mauricio Devia y Fabián Cardona, integrantes del equipo en el departamento del Meta, quienes fueron interceptados el pasado viernes por hombres armados que los mataron.

“Esos crímenes tampoco han sido esclarecidos. Tampoco hay capturas. Ese silencio institucional es el que alimenta la sensación de impunidad que hoy se traduce en nuevas amenazas contra nuestra gente”, señaló el movimiento ciudadano, y recordó que ellos venía de recoger material electoral.

El movimiento ciudadano le pidió a la Fiscalía General de la Nación la apertura inmediata de una investigación penal sobre las amenazas recibidas, así como el rastreo del número de celular identificado en estos hechos.

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella agradeció a Bernie Moreno sus mensajes tras el asesinato de un coordinador de su campaña en el Meta. Foto: Getty / SEMANA

Además, le exigieron al ente acusador que adopte las medidas legales disponibles para brindar protección a las personas amenazadas. En ese mismo sentido, le pidieron a la Policía activar esquemas de protección de manera inmediata para los integrantes de la campaña que ha sido señalados con nombre, dirección.

Al Gobierno nacional le recordaron “su obligación constitucional de garantizar la vida, la honra y los bienes de todos los colombianos, incluyendo a quienes participan en procesos electorales”.

Por eso, manifestaron que “el silencio del Gobierno frente a lo que ocurre con nuestra campaña es, en sí mismo, un mensaje que las organizaciones criminales están leyendo con claridad”.

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También hicieron un llamado a la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Unidad Nacional de Protección y a los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos y observación electoral.

“Activen los mecanismos de vigilancia, protección y seguimiento frente a la grave situación de riesgo que hoy enfrentan los coordinadores y militantes de esta campaña presidencial. Colombia no puede permitir que la violencia y la intimidación se conviertan en herramientas para silenciar proyectos políticos legítimos en plena contienda democrática”, señaló Defensores de la Patria.

El movimiento puso a disposición de las autoridades toda la evidencia recopilada como capturas de pantalla de los mensajes, registros de llamadas y cualquier otro elemento que contribuya a identificar y capturar a los responsables.

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella también ha denunciado amenazas en su contra. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

“No vamos a guardar silencio. No vamos a normalizar lo que está ocurriendo”, sentenció la campaña, al tiempo que recordó que “las autoridades tienen la obligación de actuar”.