El presidente Gustavo Petro se pronunció este domingo, 17 de mayo, sobre la crisis política y social que vive Bolivia tras fuertes protestas que se han registrado en los últimos días por parte de varios sectores en contra del gobierno de Rodrigo Paz.

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“Bolivia vive una insurrección popular. Es la respuesta a la soberbia geopolítica. Latinoamérica es una civilización diversa y diferente; no se le puede homogeneizar desde ningún lado del planeta. Latinoamérica y el Caribe deben ser escuchados por el mundo mirando de frente en paz y hablando con franqueza”, dijo el mandatario a través de su cuenta de X.

El presidente Petro se ofreció a ser mediador para buscar salidas democráticas sobre lo que está sucediendo. “Mi gobierno está dispuesto, si es invitado, a buscar fórmulas pacíficas de salida a la crisis política boliviana”, dijo Petro.

El mandatario pidió que no haya “presos políticos” en ninguna parte de las “Américas”. “Debemos construir una democracia profunda, multicolor en nuestra civilización, que viene de 60.000 años en las Américas, pero también viene del Mediterráneo ancestral, del África negra y de los desiertos del Sahara”, afirmó y volvió a hablar del “jaguar” y la soberanía del “cóndor”.

Petro dijo que en Panamá conversó con el presidente Paz y allí le habría recordado una visita que tuvo su padre, el expresidente Jaime Paz Zamora, a Bogotá en medio de un exilio, en el que, según el mandatario, recibió las visitas del general panameño Omar Torrijos Herrera y del M-19, según Petro, de Carlos Vidales, hijo del primer secretario del Partido Comunista Colombiano, el poeta Luis Vidales.

En Bolivia se han registrado enfrentamientos entre los ciudadanos y la fuerza pública. Foto: AFP

“Que ese recuerdo lo llene hoy de amor por su pueblo y abra el diálogo para transformar a Bolivia en una democracia cada vez más profunda y soberana, profundamente latinoamericana”, pidió Petro.

Bolivia actualmente vive una crisis en la que se han visto fuertes protestas y enfrentamientos entre los ciudadanos y la Fuerza Pública. Los manifestantes reclaman aumentos salariales para los maestros, mala calidad del combustible para los transportadores y hasta los indígenas han protestado por la anulación de una reforma agraria.

Miles de bolivianos se han volcado a las calles para protestar contra el gobierno de Rodrigo Paz. Foto: AFP

Eso ha llevado a bloqueos de importantes vías, lo que ha causado un alza en los alimentos perecederos, y enfrentamientos con la fuerza pública de ese país. En el video que compartió Petro se ve a miles de mineros protestando en una de las vías de La Paz.

El presidente Paz ha planteado una modificación parcial de la Constitución Política de ese país, lo que ha generado mayor indignación en la población boliviana.