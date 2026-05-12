La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabeza el ranking de imagen positiva de mandatarios latinoamericanos correspondiente a mayo de 2026, con 67,8 % de aprobación, según el más reciente informe de CB Global Data.

El estudio, que mide mensualmente la percepción sobre los principales líderes del continente, muestra que Sheinbaum lidera el listado por encima de Nayib Bukele (El Salvador), quien ocupa el segundo lugar con 67,5 %, y Luis Abinader (República Dominicana), que completa el podio con 60,2 % de imagen positiva.

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La firma destaca a Daniel Noboa (Ecuador) como el mandatario con mayor crecimiento del mes, con una suba de 3,7 puntos porcentuales frente a abril, mientras que Delcy Rodríguez, quien ejerce como presidenta de Venezuela, registró la peor caída del ranking con una disminución de 3,4 puntos, hundiéndose al penúltimo lugar con apenas 24,1 % de imagen positiva.

En el bloque intermedio se ubican Rodrigo Paz (Bolivia) con 55,6 %, Laura Fernández Delgado (Costa Rica) con 52,7 %, Lula da Silva (Brasil) con 49,5 % y Daniel Ortega (Nicaragua) con 48,5 %, mientras que el colombiano Gustavo Petro se sitúa en el puesto 12 con 40,0 %, subiendo 1,8 puntos frente a la medición de marzo.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, lidera el 'ranking'. Foto: NurPhoto via AFP

Sobre el presidente colombiano, el informe revela que su imagen sigue siendo mayoritariamente negativa: el 31,5 % de los ciudadanos consultados asegura tener una visión muy mala del mandatario y el 25,0 % la califica como mala. En contraposición, el 27,4 % tiene una opinión muy buena de Petro y el 12,6 % lo considera bueno, para una imagen positiva total de 40,0 %.

A pesar de ello, Petro no figura entre los presidentes más impopulares de la región. Su posición en la mitad del escalafón lo ubica por encima de mandatarios con escenarios más difíciles, como José Raúl Mulino (35,7 %) en Panamá, Javier Milei (34,8 %) en Argentina, Delcy Rodríguez (24,1 %) en Venezuela o José María Balcázar (20,5 %) en Perú.

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El informe de CB Global Data, realizado entre el 5 y el 9 de mayo de 2026 con una muestra total de 40.459 encuestados en 18 países, a un nivel de confianza del 95 %, reitera que la región atraviesa un escenario de desgaste político extendido, en el que la tensión económica, la desconfianza institucional y la polarización social pesan sobre la imagen de la mayoría de los gobiernos.

En este contexto, Sheinbaum y Bukele emergen como los mandatarios mejor posicionados con cifras notablemente superiores al resto, mientras que Abinader y Rodrigo Paz mantienen índices de apoyo sólidos dentro de la franja de popularidad alta. En el extremo opuesto, Delcy Rodríguez y José María Balcázar cierran la lista con cifras que reflejan una pérdida sostenida de legitimidad pública.

Nayib Bukele ocupa el segundo puesto. Gustavo Petro está en el puesto 12. Foto: Getty

Así es el ranking de imagen positiva de los presidentes latinoamericanos para mayo de 2026:

1. Claudia Sheinbaum (México) – 67,8 %

2. Nayib Bukele (El Salvador) – 67,5 %

3. Luis Abinader (Rep. Dominicana) – 60,2 %

4. Rodrigo Paz (Bolivia) – 55,6 %

5. Laura F. Delgado (Costa Rica) – 52,7 %

6. Lula da Silva (Brasil) – 49,5 %

7. Daniel Ortega (Nicaragua) – 48,5 %

8. Santiago Peña (Paraguay) – 46,6 %

9. José Antonio Kast (Chile) – 43,4 %

10. Nasry Asfura (Honduras) – 41,9 %

11. Yamandú Orsi (Uruguay) – 40,3 %

12. Gustavo Petro (Colombia) – 40,0 %

13. Daniel Noboa (Ecuador) – 39,4 %

14. Bernardo Arévalo (Guatemala) – 36,9 %

15. José Raúl Mulino (Panamá) – 35,7 %

16. Javier Milei (Argentina) – 34,8 %

17. Delcy Rodríguez (Venezuela) – 24,1 %

18. José M. Balcázar (Perú) – 20,5 %