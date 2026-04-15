El ministro del Interior Armando Benedetti aseguró que el presidente Gustavo Petro está “vivito y coleando” porque a cuatro meses de entregar su mandato en la Casa de Nariño sigue siendo el tema que está en la conversación pública del país.

Benedetti afirma que “todo el mundo” está hablando del mandatario y se mostró convencido de que lo que dicen los candidatos presidenciales solo encuentra eco cuando sus comentarios están relacionados con el jefe de Estado.

“Parece que se estuviera estrenando dentro de su periodo presidencial. Todo el mundo habla de él, es el que pone el tema, todos los medios de comunicación están siempre hablando de lo que dice o no dice”, expresó el ministro.

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El encargado de la cartera política consideró que ha sido habitual que los jefes de Estado entren en su “ocaso” cuando están a punto de terminar su administración, no obstante, comentó que esa no es la realidad que vive Petro porque se le sigue prestando atención.

“Es impresionante que para esta época cualquier otro presidente, desde que yo soy chiquito y desde que empecé a hacer política, estaba en el ocaso y nadie le paraba bolas. Resulta que de este presidente están más pendientes lo que dicen los candidatos a la Presidencia”, expresó el ministro.

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Petro entregará el poder el 7 de agosto. Faltan menos de cuatro meses para que finalice la administración del “cambio” y, a juicio del ministro, su popularidad en la opinión pública hace que pareciera que le restaran cuatro años en la Casa de Nariño.

Benedetti destacó que el candidato del Pacto Histórico Iván Cepeda, quien propone el continuismo de la agenda del mandatario, es el favorito de todas las encuestas presidenciales de cara a la elección del 31 de mayo. Y cerró su mensaje con una advertencia: “Cuidado y se jode esto, que la muerte no vuelva a ganar”.