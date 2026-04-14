La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, le respondió al presidente Gustavo Petro, después de que él la acusara de gobernar para los poderes empresarios azucareros, señalamiento que llegó en medio de la disputa de los mandatarios locales con el Gobierno nacional por el paro campesino.

“Señor presidente, es momento de recordarle cosas: aquí quien ha estado como ilegal ha sido usted. Gracias a un proceso de paz llegó a la institucionalidad y a la Presidencia; así funciona la democracia. Y a esas reglas nos atenemos”, le dijo Toro a Petro.

Ese departamento es uno de los más afectados por las protestas campesinas en contra del incremento en el cobro del impuesto predial, rubro que se calcula a partir del catastro que fue trazado por el Gobierno nacional a través del IGAC. Justamente, ese fue el motivo por el que la gobernadora le reclamó al presidente “decir la verdad” sobre este asunto.

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“Corresponde a usted, como presidente que es, decir la verdad, pero eso es pedir mucho. Correspondería, entonces, guardar las formas, pero eso también es un imposible. Usted sigue acudiendo a todas las formas de lucha. No mienta”, expresó la líder política vallecaucana.

El jefe de Estado le dedicó a la gobernadora uno de los mensajes de madrugada que publica en su cuenta de X, en el que la acusó de ser amiga de “los grandes hacendados testaferros de la mafia”.

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Toro le exigió respeto: “Yo no defiendo las élites, respéteme. Yo no defiendo a las mafias. Las concesiones a los criminales las ha hecho usted en su gobierno, a los narcoterroristas; no intente usted con mentiras darle una vuelta a la realidad”.

La gobernadora le dijo que los mandatarios locales están enfrentando una parálisis que el mismo gobierno generó y lo señaló de tomar decisiones que “descuadernan” a la sociedad. Y cerró su respuesta al presidente con un mensaje claro: “El que golpeó a los campesinos fue usted”.