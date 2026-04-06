La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, pidió a la Aeronáutica Civil (Aerocivil) y a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) la realización urgente de una reunión que les permita aclarar cómo se realizará la millonaria inversión que el gobierno Petro anunció para la renovación del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali.

Según la Gobernadora, en esa entidad territorial han trabajado desde hace 7 años en el proyecto de la nueva concesión.

“En el Valle del Cauca lo que hicimos fue pedirle una cita al director de la Aerocivil, al director de la ANI, precisamente para que nos esclarezcan si es que la apertura de la licitación para la nueva concesión no se va a dar”, dijo la gobernadora en un video divulgado en sus redes sociales.

La gobernadora aseguró, además, que en el tiempo que se establezca la nueva concesión, se tiene estimado hacer una inversión de 4,8 billones de pesos, los cuales permitirían también mejoramientos en el aeropuerto de Buenaventura y otros del Pacífico Colombiano.

Cali: El Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón cambia de operador a partir de la fecha será administrado por la Aeronáutica Civil, quien asumirá directamente la operación de la terminal aérea más importante del suroccidente colombiano. Foto: José Luis Guzmán. El País

“Estamos exigiendo que se nos abra la concesión para poder lograr que el aeropuerto realmente sea recuperado, un aeropuerto de talla mundial, porque nos lo merecemos, el departamento del Valle del Cauca y no solamente eso sino el poder mejorar los aeropuertos de Buenaventura y otros aeropuertos del Pacífico colombiano”, dijo.

El pronunciamiento de la Gobernadora se da una semana después de que la Aerocivil anunciara inversiones del orden de los 215 mil millones de pesos para modernizar el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali.

Los recursos, informó esa entidad, serán financiados por un Conpes y ejecutados durante cinco años, hasta el 2030.

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La Aerocivil aseguró en ese momento que “estas iniciativas contemplan la construcción de una nueva subestación eléctrica, la implementación de un moderno sistema de manejo de equipajes (BHS), la instalación de nuevos puentes de abordaje en la terminal nacional y el mejoramiento integral de la pista, calles de rodaje y plataforma”.

De esta manera, la Aeronáutica Civil busca consolidar al Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón como una de las terminales aéreas más importantes del país y la región y transformar la experiencia de los pasajeros.