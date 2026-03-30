Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali será modernizado: la Aerocivil anunció una inversión de $215 mil millones

La Aeronáutica Civil (Aerocivil) anunció que hará inversiones del orden de los 215 mil millones de pesos para modernizar el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali.

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Los recursos, informó, serán financiados por un Conpes y ejecutados durante cinco años, hasta el 2030.

“Estas iniciativas contemplan la construcción de una nueva subestación eléctrica, la implementación de un moderno sistema de manejo de equipajes (BHS), la instalación de nuevos puentes de abordaje en la terminal nacional y el mejoramiento integral de la pista, calles de rodaje y plataforma”, señaló la entidad.

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La entidad, que tiene bajo administración ese terminal aéreo desde septiembre de 2025, aseguró que en ese periodo las operaciones aéreas se han desarrollado bajo estrictos estándares de seguridad y que no se han presentado interrupciones.

“Durante estos casi siete meses, la entidad ha fortalecido de manera significativa la seguridad operacional y la prestación del servicio, en un contexto de crecimiento sostenido en el número de pasajeros. Este comportamiento ratifica la confianza de los usuarios y el compromiso del Gobierno Nacional por consolidar una operación eficiente, segura y en permanente mejora”, indicó.

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También manifestó que “el trabajo de articulación con las aerolíneas ha sido clave para garantizar la continuidad del servicio, así como la atención a los usuarios, la cual se presta sin interrupciones en la terminal aérea. Este trabajo conjunto ha permitido responder a las necesidades del sector y mantener estándares de calidad en la experiencia de viaje”.

Además, destacó que desde septiembre se han destinado más de 13.399 millones de pesos en una estrategia integral de mantenimiento y conservación del aeropuerto.

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“Estas intervenciones han incluido trabajos en el lado tierra, torre de control, sistemas electromecánicos, muelles de abordaje, bandas transportadoras, plataformas, pista, calles de rodaje, ayudas visuales, sistemas de energía, drenaje y cerramiento perimetral, así como la modernización del Centro de Control de Operaciones Aeroportuarias (CECOA)”, expresó la entidad.

“Estas inversiones continuarán hasta mediados de 2026 con recursos adicionales por 2.050 millones de pesos. Posteriormente, se asumirá el mantenimiento con una inversión proyectada de 31.080 millones de pesos para el segundo semestre de 2026, lo que permitirá seguir garantizando condiciones óptimas de operación y servicio”, agregó.

Así las cosas, la Aeronáutica Civil busca consolidar al Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón como una de las terminales aéreas más importantes del país y la región y transformar la experiencia de los pasajeros.