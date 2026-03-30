Vehículos

Pico y placa en Cali para este martes 31 de marzo: revise la rotación para evitar multas e inmovilizaciones

La medida mantendrá su horario habitual y aplica para los vehículos que ingresen o circulen por las vías de la capital vallecaucana.

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Redacción Semana
30 de marzo de 2026, 1:03 p. m.
Rotación Pico y Placa.
Rotación Pico y Placa. Foto: Aymer Andrés Álvarez

La Secretaría de Movilidad Distrital confirmó que la rotación del pico y placa en Cali seguirá en firme este martes 31 de marzo de 2026.

La medida mantendrá su horario habitual de 6:00 a. m. a 7:00 p. m., de lunes a viernes, con excepción de fines de semana y días festivos.

Evite multas: así regirá el pico y placa en Bogotá este martes 31 marzo

Precisamente, este martes no podrán circular por las vías de Cali los vehículos cuyas placas terminen en 3 y 4.

Rotación por día

DíaPlacas terminadas en
Lunes1 y 2
Martes3 y 4
Miércoles5 y 6
Jueves7 y 8
Viernes9 y 0

Vehículos exentos (principales)

  • Vehículos de emergencia y socorro (ambulancias, bomberos, Cruz Roja, etc.).
  • Servicio oficial, diplomáticos y consulares.
  • Vehículos que transporten personas con discapacidad o movilidad reducida (con acreditación).
  • Vehículos híbridos y eléctricos.
  • Los vehículos de carga con capacidad mayor o igual a cinco (5) toneladas, según su licencia de tránsito.
  • Quienes paguen la tasa por congestión o contaminación.
  • Motocicletas.
Las autoridades de Tránsito en Cali inician controles. Recuerde que hoy empieza el Pico y Placa.
La medida mantendrá su horario habitual y aplica para los vehículos que ingresen o circulen por las vías de la capital vallecaucana. Foto: Bernardo Peña / El País
Revisión técnico-mecánica: estos son los vehículos que no están obligados a hacerla, según la ley

Recomendaciones para no infringir la norma

  • Consultar canales oficiales de la Secretaría de Movilidad.
  • Usar apps autorizadas para verificar la restricción.
  • Preferir MIO, taxis o medios alternativos como la bicicleta.

Esta actualización busca mejorar la movilidad, reducir la congestión vehicular en horas pico y contribuir a la descontaminación ambiental de Cali. Invitamos a todos los caleños a planificar sus desplazamientos, utilizar el transporte público y respetar la nueva rotación para una movilidad más eficiente y sostenible”, manifestó Gustavo Orozco, secretario de Movilidad Distrital.

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