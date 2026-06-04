Miles de viajeros se preparan para movilizarse durante el primer puente festivo de junio, una de las jornadas de alta afluencia vehicular que tendrá el país en la temporada de mitad de año. Como suele ocurrir en estas fechas, la Secretaría de Movilidad y los organismos de tránsito pondrán en marcha estrategias para reducir los riesgos de congestión en los principales corredores de ingreso y salida de la capital vallecaucana.

Precisamente, el punto que registra mayores complicaciones de movilidad durante fines de semana y festivos es el corredor que conecta a Cali con el sector del Kilómetro 18. Esta zona es frecuentada por ciudadanos que visitan restaurantes, miradores y establecimientos turísticos ubicados en la vía hacia el municipio de Dagua.

Por esa razón, la Secretaría de Movilidad de Cali anunció la implementación de una medida especial de pico y placa para el plan retorno de este puente festivo del 8 de junio. La restricción se aplicará en el sector del Kilómetro 18 con el objetivo de facilitar el ingreso de vehículos a la ciudad y disminuir los tiempos de desplazamiento en uno de los corredores con mayor flujo vehicular durante las jornadas de retorno.

En el Kilómetro 18 habrá controles de tránsito durante el puente festivo. Foto: Cortesía de la Secretaría de Movilidad de Cali.

Según informó la entidad encargada de la movilidad, la medida estará vigente entre las 4:00 p. m. y las 8:00 p. m. del lunes festivo. Las placas se distribuirán de la siguiente manera:

Vehículos con matrícula par (0, 2, 4, 6, 8) : de 4:00 p. m. a 6:00 p. m.

: de 4:00 p. m. a 6:00 p. m. Vehículos con matrícula impar (1, 3, 5, 7, 9): de 6:00 p. m. a 8:00 p. m.

La administración municipal explicó que esta estrategia hace parte de las acciones de manejo de tráfico diseñadas para evitar represamientos en la vía al mar y en los accesos occidentales de Cali.

El lunes festivo hay ‘pico y placa’ en el kilómetro 18 Foto: Alcaldía de Cali

Adicionalmente, las autoridades hicieron las siguientes recomendaciones para un viaje seguro y un retorno tranquilo:

Programar sus desplazamientos con anticipación para evitar contratiempos.

Revisar el estado mecánico de los vehículos.

Respetar los límites de velocidad.

Mantener vigente la documentación obligatoria (revisión tecnicomecánica (si aplica), SOAT y licencia de conducción).

Atender las indicaciones de los agentes de tránsito desplegados en los corredores viales.

La Secretaría de Movilidad indicó que realizará controles permanentes durante la jornada de retorno y recordó que el incumplimiento de las disposiciones de tránsito puede derivar en sanciones contempladas en el Código Nacional de Tránsito. Asimismo, hizo un llamado a los conductores para que eviten estacionar en zonas prohibidas o generar bloqueos sobre la vía.