Pico y placa en Cali del 7 al 12 de julio: evite multas e inmovilizaciones

La Secretaría Distrital de Movilidad de Cali dio a conocer la rotación del pico y placa para el segundo semestre del año. Esta fue publicada el pasado 30 de junio y se extenderá hasta el 31 de diciembre de este año.

Una flecha roja y otra negra: la señal de tránsito que salva la vida de conductores en Colombia

En la capital del Valle del Cauca, la medida aplica únicamente para carros particulares, por lo que exime a taxis y motocicletas. El horario de la restricción es de 6:00 a. m. a 7:00 p. m. de lunes a viernes, con excepciones de fines de semana y días festivos.

Pico y placa en Cali del 7 al 12 de julio

Este lunes 6 de julio, los vehículos particulares con placas que terminen en 9 y 0 no podrán circular por las calles de Cali en el horario de la medida. Así quedó el pico y placa para la semana:

Martes 7 de julio: 1 y 2.

Miércoles 8 de julio: 3 y 4.

Jueves 9 de julio: 5 y 6.

Viernes 10 de julio: 7 y 8.

Sábado 11 de julio: no aplica la medida de pico y placa.

Domingo 12 de julio: no aplica la medida de pico y placa.

Este es el pico y placa en Cali para el segundo semestre del 2026. Foto: Secretaría de Movilidad de Cali

En Cali, las personas que deseen saltarse la medida deben pagar la tasa de congestión por medio de la página web de la Secretaría de Movilidad.

El pago debe realizarse antes de las 5:00 p. m. del día anterior y las tarifas son de $121.000 por un día, $480.000 por un mes y $2.920.000 por seis meses.

“La rotación del pico y placa es una medida que nos permite gestionar, de manera más eficiente, la movilidad de la ciudad. Invitamos a todos los ciudadanos a informarse a través de nuestros canales oficiales, cumplir con la normativa y sumarse a las acciones que contribuyen a una Cali más organizada, sostenible y segura para todos”, indicó Sergio Javier Moncayo, secretario de Movilidad Distrital.

Policía Nacional lanza nueva plataforma digital para agendar revisiones técnicas de vehículos

Vehículos exentos