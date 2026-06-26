Aprueban excepción de pico y placa para vehículos que transportan personas con discapacidad

La Cámara de Representantes aprobó en último debate el proyecto de ley que busca que los vehículos que transporten a personas discapacitadas no deban cumplir el pico y placa.

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La iniciativa fue impulsada por el representante Jaime Raúl Salamanca y tiene como objetivo establecer la excepción del pico y placa para estos automotores en todo el país.

En ciudades como Bogotá y Medellín, los vehículos destinados al transporte de personas con discapacidad ya están exentos de la restricción vehicular. Sin embargo, el proyecto busca convertirlo en ley en todo el país. Salamanca señaló que en muchos casos estos ciudadanos y sus cuidadores deben desplazarse para recibir atención médica especializada.

“La excepción de pico y placa para los vehículos que transportan personas con discapacidad no es un privilegio; es una medida de justicia e inclusión que busca eliminar barreras y facilitar el ejercicio pleno de sus derechos. Seguiremos trabajando para construir un país donde nadie se quede atrás por causa de una condición de discapacidad”, afirmó el congresista.

El proyecto se propone que las personas con discapacidad y sus familias puedan circular sin dificultades y logren acceder a servicios clave como salud, educación y trabajo.

El pico y placa consiste en una restricción obligatoria para la circulación de vehículos durante determinados horarios. Se utiliza para mejorar la movilidad, la fluidez del tráfico y la congestión vehicular.

Con la nueva ley, se espera garantizar condiciones equitativas para el acceso a rehabilitación y salud, y demás actividades fundamentales para el desarrollo y bienestar de las personas con discapacidad.

El proyecto de ley busca ofrecer facilidades a las personas con discapacidad. Foto: Getty Images

Cuando termine el trámite legislativo, el proyecto deberá ser sancionado por el presidente para convertirse en ley de la República y ser implementado en todo el país.

Excepción al pico y placa en Bogotá

En la capital, transportar a personas en condición de discapacidad es una de las 17 excepciones del pico y placa. No obstante, para conducir en días de restricción es obligatorio realizar el trámite en la página de la Secretaría de Movilidad.

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Los interesados deben llenar el formulario en la plataforma y adjuntar los certificados médicos que confirmen la discapacidad. Una vez el proceso haya finalizado, le llegará un correo al propietario confirmando el permiso, que deberá mostrar cada vez que se movilice en día de pico y placa.

Para realizar la solicitud, el carro debe aparecer en el RUNT, tener revisión técnico-mecánica y SOAT actualizados. En Bogotá hay 180.000 vehículos registrados en las excepciones del pico y placa.