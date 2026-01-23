Vehículos

Pico y placa para carros híbridos: los efectos colaterales que produce la exención de la medida para estos vehículos

Desde la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible resaltaron los beneficios que trae, para la movilidad y el medio ambiente, la exención de pico y placa para carros híbridos.

Camilo Eduardo Castro Cetina

23 de enero de 2026, 4:58 p. m.
Algunos vehículos híbridos son enchufables y otros manejan sistemas diferentes para combinar la potencia del motor eléctrico y el motor a combustión
Algunos vehículos híbridos son enchufables y otros manejan sistemas diferentes para combinar la potencia del motor eléctrico y el motor a combustión Foto: Getty Images/iStockphoto

En medio del debate sobre el pico y placa, la exención para vehículos híbridos empieza a mostrar resultados concretos: está acelerando la modernización del parque automotor colombiano.

¿Busca carro en 2026? Importante banco lanza catálogo de usados con precios desde 12 millones de pesos
Los vehículos eléctricos o híbridos enchufables son alternativas a las emisiones de CO2.
Los vehículos eléctricos son cero emisión, mientras que los híbridos tienen niveles menores comparados con los carros a gasolina. Foto: Getty

Desde la Asociación de Movilidad Sostenible (Andemos) indicaron que esta medida no solo impulsa la renovación de vehículos, sino que genera beneficios inmediatos en calidad del aire, eficiencia energética y movilidad para los ciudadanos.

De igual forma, es clave señalar que el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ha reiterado de manera expresa que este beneficio quedó consignado en el Plan de Desarrollo Distrital ‘Bogotá Camina Segura 2024 – 2027′ y que se mantendrá vigente durante su periodo de ejecución.

Frente a este beneficio, el presidente ejecutivo de Andemos, Andrés Chaves, ha señalado que, más allá del debate coyuntural, la discusión sobre el pico y placa debería centrarse en un objetivo estructural: la renovación de un parque automotor. En promedio, los vehículos que circulan en las principales ciudades del país tienen cerca de 15 años de antigüedad, con tecnologías obsoletas que afectan la calidad del aire, la eficiencia energética y la movilidad urbana.

Los vehículos híbridos y eléctricos han venido tomando fuerza en Colombia; sus ventas siguen en aumento.
Algunos carros híbridos priman el uso del motor a combustión; en otros la carga es repartida. Foto: Getty Images

Excepción de pico y placa para carros híbridos

Frente a esto, indicó que la exención para los vehículos híbridos ha demostrado ser una herramienta efectiva para la modernización del parque automotor en Bogotá.

“Cada vez más personas optan por un vehículo híbrido en reemplazo de dos vehículos usados, contaminantes y costosos de operar. El resultado es claro: menos emisiones, menor congestión y una mejora directa en la calidad del aire”, afirmó Chaves.

“La ciudadanía ha liderado la transición energética. Al cierre de 2025 se comercializaron más de 87.000 vehículos con tecnologías limpias, el 34 % del total de las ventas. Esto evidencia el compromiso de la gente con la transformación de las ciudades hacia modelos más sostenibles, impulsada por decisiones de política pública estables”, concluyó Chaves.

De igual forma, Andemos subrayó que todos los vehículos importados por las empresas asociadas cumplen con altos estándares de calidad, seguridad y seriedad, en línea con las regulaciones vigentes y las mejores prácticas internacionales. El sector ha acompañado este proceso con responsabilidad, ofreciendo una amplia y confiable oferta tecnológica.

Los vehículos eléctricos o híbridos enchufables son alternativas a las emisiones de CO2.
Los vehículos híbridos han favorecido la renovación del parque automotor en Colombia. Foto: Getty

Por último, indicaron que la transición hacia una movilidad más limpia requiere políticas de Estado, de largo plazo, que brinden certeza a los ciudadanos para tomar decisiones informadas y al sector para planear su oferta e inversión.

“La claridad institucional en torno al pico y placa para vehículos híbridos es un paso fundamental en esa dirección”, concluyó la Asociación.

