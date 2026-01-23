¿Busca carro en 2026? Importante banco lanza catálogo de usados con precios desde 12 millones de pesos

El mercado de vehículos nuevos en Colombia registró más de 250.000 unidades en 2025; sin embargo, quienes no cuentan con los recursos para una inversión de este calibre, optan por adquirir un auto usado, mercado que también tuvo un importante movimiento durante el año pasado.

El carro usado más vendido en Colombia en 2025: tamaño, precio y consumo jugaron a su favor

Un carro usado puede ser una buena alternativa para un primer vehículo. Foto: Getty Images

Si bien existen plataformas digitales que ayudan a contactar vendedores y compradores, también ha tenido auge, en los últimos años, otro tipo de formas para adquirir vehículos, como el caso de las subastas que organizan empresas especializadas.

En medio de este panorama, algunas entidades bancarias también han activado sus plataformas para facilitar las transacciones y brindar seguridad extra a quienes buscan realizar un negocio en el que seguramente invertirán parte de sus ahorros.

En esta oportunidad, Bancolombia puso a disposición de los interesados en comprar carro un portafolio de ofertas en las que podrá encontrar algunos vehículos con precios llamativos.

La entidad aclaró que estos vehículos pertenecieron a flotillas o contratos de arrendamiento, razón que le permite a los interesados rastrear su procedencia y su historial y tener total tranquilidad sobre la legalidad y el estado de la documentación.

De igual forma, podrán acceder al historial de mantenimientos para conocer el estado mecánico del vehículo que, aunque no goza de garantía general, sí permite tener una idea exacta de cómo se encuentra el automotor y si será necesario invertir en arreglos o reparaciones.

En esta plataforma los interesados también podrán acceder a diferentes entidades y formas de financiación para realizar la transacción.

Los compradores de carros usados deben verificar el vehículo con cuidado para detectar que el kilometraje no sea alterado. Foto: Getty Images

Carros usados desde 12 millones

Algunos modelos de los consignados en esta plataforma se encuentran en diferentes ciudades, por lo que es necesario utilizar los filtros para que le permitan ubicar una oferta que cumpla los criterios de precio, modelo o ubicación.

Renault Clio Dynamique Fase II, modelo 2006: $12.000.000.

Chevrolet Aveo, modelo 2010: $ 15.000.000.

Renault Kwid 2022, mecánico, por $33.330.000.

Volkswagen Gol 2022, mecánico, desde $42.230.000 en Bogotá.

Fiat Mobi 2024, mecánico, por $44.000.000 en Medellín.

Renault Kwid 2025, con precios entre $44.150.000 y $44.460.000, según ubicación y kilometraje.

Peugeot 301 2020, automático, por $45.500.000 en Barranquilla.

Mercedes Benz E250 2012, automático, por $53.550.000.

Peritaje: le puede evitar un dolor de cabeza

El peritaje es clave para evitar dolores de cabeza; según los expertos de El Vagón Automotriz, esta práctica permite al comprador conocer la procedencia del vehículo, saber si tiene problemas legales o reclamaciones, si ha estado involucrado en algún acto ilegal o si tiene daños mecánicos o reparaciones que no han sido advertidos.

No realizar el peritaje, por el contrario, es un acto de buena fe que puede jugar en contra de la inversión y de la tranquilidad del comprador; en el corto plazo puede enterarse de que el vehículo adquirido es robado, tiene partes robadas, es objeto de embargo o está en proceso de sucesión.

Venta de camiones, en 2025, quebró tendencia a la baja que arrastraba desde hace dos años: así le fue al sector

El mercado de los carros usados es uno de los más importantes en el país. Foto: Getty Images

Traspaso abierto: una práctica nada recomendable

Este es otro pecado que cometen los compradores y vendedores; este documento es clave para librarse de cualquier responsabilidad por algún acto en el que se vea involucrado el vehículo.

Si no se realiza el traspaso, quien debe responder por cualquier accidente, delito o hasta atentados en los que se vea involucrado el auto será quien figure como dueño ante las autoridades de tránsito; por eso es clave sellar el negocio con el traspaso en orden.