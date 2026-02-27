Vehículos

¿Cuánto valor pierde un carro apenas sale del concesionario? Con esta fórmula puede calcular la depreciación de su vehículo

Conocer cuánto valor puede perder un carro permite tomar una decisión de compra mucho más informada.

Camilo Eduardo Castro Cetina

27 de febrero de 2026, 11:45 a. m.
A la hora de comprar un carro nuevo hay que contemplar la reventa y la depreciación que puede tener con el paso de los años

Cuando una persona compra un vehículo nuevo en Colombia, rara vez considera uno de los factores financieros más determinantes al momento de cerrar el trato: la depreciación inmediata del carro.

Cuánto valor pierde una Toyota Land Cruiser en 5 años; expertos compararon modelos de Chevrolet y Nissan y el resultado sorprende
Con el fin del acuerdo automotor con Brasil, los vehículos importados enfrentarán un arancel del 16,1 %, afectando a marcas como Toyota, Renault y Volkswagen.
Un carro usado suele perder el 15 % de su valor apenas sale del concesionario. Foto: 123RF

Este fenómeno se refiere a la pérdida de valor que experimenta un bien con el tiempo y, en el caso de los automóviles, comienza desde el primer momento en que sale del concesionario.

Aunque algunos creen que esta pérdida es mínima, los datos del mercado automotor muestran cifras que todo comprador debería conocer antes de firmar el contrato.

Se pierde valor desde que sale del concesionario

Un carro nuevo deja de ser considerado “nuevo” en el momento en que se registra a nombre del comprador y se conduce por primera vez. Ese simple acto convierte automáticamente el vehículo en un bien con propietario y, por tanto, en un carro usado. Esta transición tiene un impacto inmediato en su valor de mercado.

Según Autoshype.com, expertos en depreciación automotriz, un carro nuevo pierde entre el 9 % y el 15 % de su valor al salir del concesionario, apenas es conducido.

Por ejemplo, si un carro cuesta $100 millones de pesos colombianos, al minuto de haber salido del concesionario, ese mismo vehículo puede valer entre $85 millones y $91 millones en el mercado de usados. Esta cifra depende de variables como el modelo, la marca, la demanda y la reputación del vehículo.

¿Por qué ocurre esta caída tan rápida?

El motivo de este fenómeno no es que el auto sufra un daño físico en ese instante, sino algo mucho más fundamental: su valor está directamente ligado a su condición de “nuevo”.

Cuando pierde esa etiqueta, se reduce automáticamente el número de compradores potenciales, lo que disminuye el precio máximo que alguien estaría dispuesto a pagar por él.

Seguro para carros eléctricos: qué tan caros son, cuánto cuesta una reparación y los dos factores que incrementan su valor

Además, el mercado de autos usados en Colombia y en el mundo funciona con referencias de reventa: mientras más reciente es el cambio de dueño, más baja es la percepción de valor. Esto explica por qué ese primer golpe de depreciación es el mayor de todos.

Depreciación durante el primer año de uso

La depreciación no termina al salir del concesionario. A lo largo del primer año de uso, la caída del valor sigue siendo significativa. Datos de la industria automotriz muestran que, en promedio, un carro nuevo pierde entre el 20 % y el 30 % de su valor al cabo de los primeros 12 meses.

Esto significa que el mismo carro de $100 millones podría valer entre $70 millones y $80 millones después de un año de uso normal. Este porcentaje representa la mayor reducción en todo el ciclo de vida del vehículo.

La fórmula para calcular la depreciación de un carro, paso a paso

Para entender cuánto valor pierde un carro, se puede usar una fórmula sencilla basada en porcentajes de depreciación anual estimados por expertos:

Fórmula básica:

Valor después de depreciación = Valor de compra × (1 – porcentaje de depreciación).

Por ejemplo, si el vehículo costó $100 millones y se estima que pierde 20 % en el primer año:

  • Valor después de 1 año = $100 millones × (1 – 0.20) = $80 millones

Este cálculo básico permite proyectar la depreciación en años subsiguientes. Si el carro sigue depreciando, por ejemplo, 15% en el segundo año:

  • Valor después del 2.º año = $80 millones × (1 – 0.15) = $68 millones

Este cálculo puede repetirse anualmente para ver cómo el valor continúa descendiendo con el tiempo.

¿Por qué un carro pierde valor?

No todos los carros pierden valor al mismo ritmo. Hay varios factores que pueden aumentar o disminuir la velocidad de depreciación:

10 carros eléctricos que puede comprar con menos de 100 millones de pesos: son los más económicos del mercado
Familias de Cali y el Valle están más dispuestas a comprar carro propio.
Marca, modelo, kilometraje y estado del vehículo impactan el valor de reventa de un carro. Foto: 123 Rf
  • Marca y modelo: vehículos con alta demanda o con buena reputación de confiabilidad (por ejemplo, marcas japonesas) suelen depreciarse menos.
  • Kilometraje anual: menos uso puede significar más valor al momento de vender.
  • Mantenimiento y estado general: carros bien cuidados retienen mejor su valor.
  • Cambios del mercado: tendencias como la preferencia por híbridos o eléctricos pueden afectar la depreciación.

Noticias Destacadas