¿Cuánto cuestan los 5 carros más vendidos en Colombia en lo que va de 2026? Hay varios por debajo de los 100 millones de pesos

El mercado automotor colombiano arrancó 2026 con una clara proyección, que es la de superar las 254.438 unidades registradas en 2025.
Al país siguen llegando nuevas marcas que ayudan a ampliar la oferta existente en la actualidad y que dinamizan una industria marcada por el repunte de las nuevas tecnologías, como los carros híbridos y eléctricos.
Según el informe de la ANDI y Fenalco, que recoge datos del Registro Único nacional de Tránsito, los cinco vehículos más vendidos en lo corrido de 2026 son el Kia Picanto, Kia K3, Renault Duster, Foton BJ y Toyota Corolla Cross.
En conjunto, estos modelos concentran una parte importante del mercado, reflejando las preferencias de los colombianos entre autos urbanos, sedanes y SUV familiares.
Cuánto valen y qué ofrecen los 5 carros más vendidos en lo que va de 2026 en Colombia
Kia Picanto: el más vendido y el más económico del top 5
El Kia Picanto lidera el ranking de ventas en 2026 con 2.103 unidades matriculadas, consolidándose como el vehículo urbano más vendido del país.
A su favor tiene un precio accesible, bajo consumo de combustible y un tamaño que resulta bastante cómodo para las ciudades que tienen un tráfico pesado como Bogotá, Medellín o Cali.
En el país, el Picanto se consigue entre los $ 57.990.000 y $ 77.990.000, dependiendo de la versión y equipamiento.
Por su precio, es uno de los autos más accesibles del mercado y suele ser elegido como primer vehículo o carro familiar económico.
Kia K3: el más vendido en 2025
El segundo carro más vendido del año es el Kia K3, con 1.523 unidades matriculadas. Este modelo reemplazó al Kia Rio en varios mercados y rápidamente se posicionó como uno de los sedanes más competitivos del país.
Su precio en Colombia se mueve entre $ 80.990.000 y $ 105.990.000, según versiones.
Entre sus puntos fuertes están:
- Motor 1.6 litros con buena eficiencia.
- Amplio espacio interior.
- Diseño moderno y deportivo.
- Buen nivel tecnológico para su segmento.
Renault Duster: la SUV favorita de muchos colombianos
En la tercera posición aparece la Renault Duster, con 1.502 unidades vendidas en 2026.
Este modelo es uno de los SUV compactos más tradicionales del mercado colombiano y destaca por su robustez y capacidad para carreteras difíciles.
El rango de precio de la Duster en Colombia se ubica aproximadamente entre $93.190.000 y $113.790.000.
Entre sus características principales están:
- Motor 1.3 turbo o 1.6 según versión.
- Mayor altura al suelo que un sedán.
- Buen desempeño en carreteras destapadas.
- Amplio espacio para pasajeros y equipaje.
Foton BJ: el vehículo de trabajo que también gana terreno
El cuarto lugar lo ocupa el Foton BJ, con 1.482 unidades vendidas.
Este modelo es distinto a los anteriores, porque pertenece al segmento de vehículos comerciales de pasajeros, utilizado para transporte empresarial, turismo o servicio público.
Aunque el precio varía según configuración, generalmente se ubica por encima de los $100 millones, dependiendo del equipamiento y capacidad de pasajeros.
- Gran capacidad de pasajeros.
- Motor diésel orientado a trabajo.
- Bajo costo operativo para transporte.
- Alta resistencia mecánica.
Toyota Corolla Cross: tecnología y confiabilidad
Cerrando el top cinco aparece la Toyota Corolla Cross, con 1.414 unidades vendidas en 2026.
Este SUV compacto se ha consolidado como uno de los modelos más atractivos para quienes buscan tecnología híbrida y confiabilidad japonesa.
En Colombia su precio arranca aproximadamente desde $135.900.000 y puede superar los $154.900.000, dependiendo de la versión.
Entre sus ventajas se destacan:
- Versiones híbridas con bajo consumo.
- Alta reputación de confiabilidad.
- Buen equipamiento de seguridad.
- Excelente valor de reventa.
Comparación rápida de precios
|Modelo
|Precio aproximado en Colombia
|Kia Picanto
|$57.9 – $77.9 millones
|Kia K3
|$80.9 – $105.9 millones
|Renault Duster
|$93 – $113 millones
|Foton BJ
|desde $100 millones
|Toyota Corolla Cross
|$135 – $154 millones