Cuánto cuesta cargar un Tesla Model 3 al mes vs. echarle gasolina a un Kia K3, el carro más vendido en Colombia en 2025

El debate entre vehículos eléctricos y carros de combustión interna suele centrarse en un punto clave: el costo de uso diario.

Los carros eléctricos suponen un ahorro en costos frente a los vehículos a combustión. Foto: 123RF

Aunque el precio inicial de un vehículo eléctrico suele ser más alto, muchos conductores consideran que el ahorro en energía puede compensar esa diferencia con el tiempo.

Para entender mejor esta realidad en Colombia, se puede comparar cuánto costaría cargar mensualmente un Tesla Model 3 frente a abastecer con gasolina un Kia K3, el carro más vendido del país en 2025.

La comparación utiliza precios reales de electricidad y gasolina en Bogotá, ciudad en la que más creció la matrícula de autos eléctricos y que puede servir como referencia para el resto del país; de igual forma, se tuvo en cuenta un consumo promedio similar para ambos vehículos.

Precio de la energía y la gasolina en Bogotá

Antes de calcular los costos, es importante conocer los valores actuales de energía y combustible.

En Bogotá, el precio de referencia para la gasolina corriente se ubica alrededor de $ 15.491 por galón, según reportes de precios del Ministerio de Minas y Energía y medios económicos nacionales.

Por su parte, el precio promedio de la electricidad residencial en Colombia se ubica cerca de $ 914 por kWh, de acuerdo con datos de la Superintendencia de Servicios Públicos sobre tarifas del mercado eléctrico.

Con estos valores se puede realizar una comparación aproximada del costo mensual de energía para cada vehículo.

Tesla Model 3, uno de los vehículos eléctricos más vendido en el mundo. Foto: Getty Images

Cuánto cuesta cargar un Tesla Model 3 al mes

El Tesla Model 3 es uno de los vehículos eléctricos más vendidos del mundo y la marca comenzó a ofrecerlo en Colombia a finales de noviembre pasado.

Su consumo promedio se sitúa entre 13 y 14,3 kWh por cada 100 km, dependiendo de la versión, según datos de pruebas de eficiencia publicadas por medios especializados y fabricantes.

Para este ejercicio se tomó un valor promedio de 14 kWh por cada 100 kilómetros.

Promedio de uso mensual

Un conductor promedio en Colombia suele recorrer entre 1.000 y 1.200 kilómetros al mes, medida que puede variar si el vehículo se utiliza a diario, si se hacen viajes entre ciudades o si es empleado en aplicaciones de movilidad, algo muy común en el país.

Si se usan 1.000 km mensuales, el consumo energético sería:

14 kWh cada 100 km

140 kWh por cada 1.000 km

Costo de electricidad

Con una tarifa promedio de $ 914 por kWh, el cálculo sería:

140 kWh × $ 914 = $ 127.960

Esto significa que cargar un Tesla Model 3 en casa en Bogotá podría costar cerca de $ 128.000 al mes para recorrer 1.000 kilómetros.

Cabe aclarar que el valor puede variar si el vehículo se carga en estaciones públicas. En cargadores rápidos, el precio puede oscilar entre $ 1.400 y $ 2.000 por kWh, dependiendo del operador y del tipo de infraestructura disponible en la ciudad.

En ese escenario, el costo mensual podría subir hasta unos $196.000 o un poco más para un recorrido de 1.000 kilómetros.

El Kia K3 fue el carro más vendido en Colombia durante 2025. Foto: KIA / API

Cuánto cuesta usar gasolina en un Kia K3

El Kia K3 se ha consolidado como uno de los vehículos más vendidos de Colombia, gracias a su relación precio-equipamiento, diseño y eficiencia.

Un sedán compacto de este segmento con motor 1.6 o 2.0 litros suele tener un consumo cercano a 45 kilómetros por galón, según pruebas y datos del fabricante.

Promedio de uso mensual

Con un recorrido mensual de 1.000 kilómetros, el consumo aproximado sería:

1.000 km ÷ 45 km por galón

= 22 galones al mes

Con el precio de referencia de $ 15.491 por galón, el cálculo sería:

22 galones × $ 15.491 = $ 340.802

Esto significa que un conductor que utilice un Kia K3 para recorrer 1.000 km al mes podría gastar alrededor de $ 340.000 mensuales en gasolina.

Comparación directa de costos mensuales

Vehículo Energía usada Costo mensual aproximado Tesla Model 3 140 kWh $128.000 Kia K3 22 galones de gasolina $340.800

Diferencia de gasto

En este escenario, el Tesla Model 3 podría costar cerca de $ 212.000 menos al mes en energía frente al Kia K3.

En términos porcentuales, el vehículo eléctrico puede representar alrededor de un 60 % de ahorro en combustible, dependiendo del precio de la electricidad, el tipo de carga y el estilo de conducción.

Otros factores que influyen en el costo real

Aunque el ahorro energético es evidente, existen otros factores que influyen en el costo total de uso de un vehículo.

El mantenimiento, por ejemplo, para los carros eléctricos suele ser más económico que en los autos a combustión por tener menos partes y requerir menos visitas al talle.

En cuanto a la carga, hacerlo en casa suele ser la opción más económica frente al uso de cargadores rápidos públicos.

Otro punto clave es el estilo de conducción, el cual puede incrementar tanto el consumo de energía como el de gasolina, lo que se traduce en inversiones mensuales más elevadas.

Por último, es clave entender que los precios del combustible y de la electricidad pueden cambiar con frecuencia por factores regulatorios, energéticos y económicos.