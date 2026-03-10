Vehículos

Los cinco carros eléctricos con mayor autonomía que se venden en Colombia: ¿Cuánto valen?

Los carros eléctricos son una gran apuesta para cualquier usuario; entre mayor autonomía se busca, más dinero hay que invertir.

10 de marzo de 2026, 12:51 p. m.
Estos son 5 de los carros eléctricos con mayor autonomía en Colombia.
La autonomía sigue siendo uno de los factores más determinantes al momento de elegir un vehículo eléctrico.

Aunque la infraestructura de carga crece cada año en Colombia, muchos conductores aún priorizan modelos capaces de recorrer largas distancias con una sola carga.

Gracias a los avances en baterías de ion-litio, algunos vehículos eléctricos ya superan los 600 o incluso 700 kilómetros de autonomía según el ciclo de homologación WLTP, el estándar más utilizado para medir este dato.

En el mercado colombiano ya se pueden encontrar varios de estos modelos de gran autonomía, especialmente en el segmento premium.

Cabe señalar que dentro de esta lista no se tienen incluidos vehículos híbridos ni los de rango extendido, los cuales pueden sobrepasar, fácilmente, autonomías de 1000 kilómetros.

Cabe destacar que el listado se elaboró según los datos publicados por cada una de las firmas en sus páginas web. En algunos casos, la autonomía podría variar, al igual que sus precios.

Audi Q6 e-tron

Carros eléctricos con mayor autonomía en Colombia
Audi A6 Sportback e-tron Foto: Tomada de Audi / API
  • Autonomía: hasta 730 km (WLTP)
  • Precio aproximado en Colombia: $ 362.900.000

El Audi Q6 e-tron representa la nueva generación de SUV eléctricos de la marca alemana. Este modelo utiliza una arquitectura de 800 voltios que permite cargas rápidas y mayor eficiencia energética.

Con una autonomía que puede alcanzar 730 kilómetros según el ciclo WLTP, se posiciona como uno de los SUV eléctricos más capaces para viajes largos dentro del mercado colombiano.

Además, incorpora el diseño tecnológico característico de Audi, con pantallas digitales, sistemas de asistencia a la conducción y un enfoque claro en deportividad y confort.

Mercedes-Benz EQE 350

Carros eléctricos con mayor autonomía en Colombia
Mercedes-Benz EQE 350 SUV Foto: Tomada de Mercedes Benz / API
  • Autonomía: hasta 644 km (WLTP)
  • Precio aproximado en Colombia: $424.900.000

El EQE 350+ es considerado el “hermano menor” del EQS. Este modelo ofrece gran parte de la tecnología del sedán insignia, pero con un tamaño ligeramente menor.

Gracias a su batería y optimización energética, promete hasta 644 kilómetros de autonomía en el ciclo WLTP, lo que lo convierte en uno de los eléctricos más eficientes del mercado colombiano.

Además, mantiene características premium como interior digitalizado, asistentes de conducción avanzados y acabados de alta gama, lo que lo posiciona como una alternativa para quienes buscan lujo eléctrico con mayor eficiencia.

Zeekr 001

Carros eléctricos con mayor autonomía en Colombia
Zeekr 001 uno de los autos chinos de lujo que le va muy bien en Colombia. Foto: Tomada de Zeekr / API
  • Autonomía: hasta 620 km (WLTP)
  • Precio aproximado en Colombia: $300.000.000

Es un SUV de lujo diseñado para los que buscan rendimiento y sofisticación en cada viaje. Con un diseño elegante y avanzado, combina tecnología de punta y un estilo contemporáneo que destaca en cualquier entorno.

Equipado con un sistema de tracción integral inteligente y una impresionante autonomía eléctrica, Zeekr 001 asegura un rendimiento excepcional y una experiencia de conducción inigualable.

Kia EV3

Carros eléctricos con mayor autonomía en Colombia
Kia EV 3, la alternativa más económica del listado Foto: Tomada de Kia / API
  • Autonomía: hasta 605 km (WLTP)
  • Precio aproximado en Colombia: $119.990.000.

El Kia EV3 aparece como el modelo más accesible de esta lista y uno de los eléctricos con mejor relación entre precio y autonomía.

Este SUV compacto utiliza la nueva plataforma eléctrica del grupo Hyundai-Kia y puede alcanzar hasta 605 kilómetros de autonomía WLTP, una cifra sorprendente para su segmento y precio.

Además, ofrece diseño moderno, sistemas avanzados de asistencia al conductor y tecnología de conectividad de última generación. Por estas razones, se perfila como uno de los eléctricos más atractivos para el mercado latinoamericano.

BMW iX xDrive45 M Sport

Carros eléctricos con mayor autonomía en Colombia
La SUV BMW iX xDrive45 M Sport 2026 Foto: Tomada de BMW / API
  • Autonomía: hasta 602 km (WLTP)
  • Precio aproximado en Colombia: $434.900.000.

Es un SUV eléctrico de lujo que combina alto rendimiento, tecnología avanzada y gran autonomía. Equipa dos motores eléctricos con tracción total que entregan 408 caballos de potencia y 700 Nm de torque, permitiéndole acelerar de 0 a 100 km/h en solo 5,1 segundos.

Su batería de 94,8 kWh ofrece una autonomía de hasta 602 kilómetros bajo ciclo WLTP.