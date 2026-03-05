Cuidado con la batería de los carros eléctricos: ¿es bueno mantenerla al 100 % o descargarla por completo?

En Colombia, la compra de vehículos eléctricos continúa en ascenso. De acuerdo con el más reciente informe presentado por Fenalco y la ANDI, durante 2025 se matricularon 19.724 autos eléctricos, lo que representa un crecimiento del 115 % en comparación con el año anterior.

Seguro para carros eléctricos: qué tan caros son, cuánto cuesta una reparación y los dos factores que incrementan su valor

La reparación de las baterías, en un carro eléctrico, puede resultar muy costosa. Foto: Getty Images

Esta evolución refleja el creciente interés de los ciudadanos por una movilidad más eficiente, sostenible y alineada con la nueva tecnología.

Ante este panorama de expansión del sector, es fundamental que los usuarios conozcan y adopten buenas prácticas de uso, ya que los hábitos incorrectos pueden acelerar el desgaste de los componentes clave del vehículo, especialmente de la batería, afectando su desempeño y vida útil.

Cabe resaltar que los carros eléctricos cuentan con un diseño y un sistema de funcionamiento interno completamente distintos a los automóviles tradicionales.

En este tipo de carros, las baterías de iones de litio son el eje central del sistema, pues de ellas dependen el rendimiento, la autonomía y la eficiencia del vehículo.

Uno de los errores más comunes es mantener la batería constantemente al 100 % o descargarla por completo, lo cual genera mayor estrés químico, reduciendo la eficiencia de los ciclos de carga y contribuyendo a una degradación más rápida.

Para Noel Ardila, gerente general de JMC en Astara Colombia, es clave que quienes opten por un carro eléctrico entiendan cuáles son los cuidados clave que pueden alargar la vida útil de las baterías, el principal componente de un vehículo eléctrico.

Los vehículos eléctricos se han convertido en una alternativa para la movilidad. Foto: 123RF

En este sentido, explicó que es importante “adoptar buenos hábitos de carga y conducción para preservar el desempeño del vehículo en el tiempo”, afirmó.

Otro factor determinante es la exposición prolongada a altas temperaturas. Aunque los vehículos eléctricos cuentan con un sistema de refrigeración diseñado para proteger la batería, dejar el carro bajo calor extremo durante largos períodos puede afectar su rendimiento. Asimismo, se recomienda evitar iniciar la carga inmediata después de que el vehículo haya estado expuesto al sol por un tiempo prolongado.

Como parte de las recomendaciones para un uso adecuado, se sugiere mantener el nivel de carga de la batería entre el 20 % y el 80 % en el uso diario, lo que contribuye a extender su vida útil y a optimizar su funcionamiento, evitando esfuerzo innecesario del sistema.

Mantenerlo cargado al 100 % puede generar estrés en la batería. Foto: 123RF

De igual manera, no es aconsejable dejar el vehículo descargado por largos períodos ni utilizar la carga rápida de forma diaria.

Para el empleo cotidiano, se recomienda priorizar la carga lenta en el hogar o en puntos de carga establecidos, reservando la carga rápida para situaciones específicas o viajes largos.